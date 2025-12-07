Diego Guelar: "Argentina tiene que consolidar el rumbo de la inversión extranjera" + Seguir en









El exEmbajador analizó la situación del país en medio de la disputa comercial entre EEUU y China. "No se encuentra en el medio”, aseguró. También ponderó la importancia del acuerdo Mercosur- Unión Europea.

Diego Guelar, embajador argentino en China

El viernes se llevó a cabo en el Hotel Konke de Mar del Plata una charla de análisis económico y geopolítico organizada por el empresario Esteban Poloni, CEO de Residenz Gruppe ; la empresaria de medios Natalia Alvarez y; el analista financiero Ezequiel Vega. El encuentro reunió a empresarios y referentes del sector productivo local para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en el actual contexto internacional.

Uno de los principales expositores fue Diego Guelar, exEmbajador de la Argentina en Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea, quien compartió una visión estratégica sobre el posicionamiento del país en el escenario global. Durante su intervención, Guelar destacó que Argentina no se encuentra “en el medio” de la disputa entre China y Estados Unidos, sino que es parte integral de Occidente, con una alineación estructural y no circunstancial.

Sin embargo, subrayó que China constituye un socio complementario fundamental para el desarrollo argentino. Además, resaltó que el inminente Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea coloca a la región en una posición privilegiada frente a los tres mercados más relevantes del mundo: Estados Unidos, la Unión Europea y China.

El exdiplomático también remarcó que el mundo transita una etapa de transición histórica entre el ciclo iniciado en 1945 y la nueva agenda del siglo XXI, definida por transformaciones tecnológicas y productivas de gran escala. En ese marco, señaló que Argentina cuenta con ventajas competitivas muy claras en sectores como los agro-negocios, la energía y los minerales críticos, pilares esenciales para insertarse en la economía global del futuro.

Asimismo, Guelar enfatizó la importancia estratégica del Mercosur ampliado junto a Chile, al que definió como nuestra Casa Común”. Destacó que, integrados, estos países representan 20 millones de kilómetros cuadrados, más de 300 millones de habitantes y la sexta economía mundial, lo que abre una enorme oportunidad para competir con mayor eficiencia si se fortalecen los procesos de integración regional.

Finalmente, analizó el papel creciente del Asia-Pacífico como principal eje comercial global, señalando que la región será determinante para la demanda de alimentos, energía y minerales en las próximas décadas. En este sentido, llamó a articular esfuerzos con los socios americanos y europeos para atraer inversiones que permitan aprovechar plenamente los recursos naturales argentinos y responder a una sobredemanda internacional ya visible y en expansión. El evento concluyó con un espacio de intercambio entre los asistentes, consolidando a Mar del Plata como un punto de encuentro para el debate estratégico sobre el futuro económico del país.