EEUU afirma que el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia podría estar "más cerca que nunca" + Seguir en









Así lo afirmó el embajador del país norteamericano ante la OTAN. No obstante, aseguró que la paz no llegará "a cualquier precio"

Las paz entre Rusia y Ucrania estaría cerca según EEUU.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, señaló durante una presentación en Doha que la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Ucrania y Rusia se encontró “más cerca que nunca”. Sin embargo, remarcó que ese entendimiento no llegará “a cualquier precio” y que ambas partes deberán asumir costos y compromisos concretos para avanzar.

Durante un panel en el Foro de Doha, que comenzó este sábado en la capital catarí, el diplomático sostuvo: “Esta es probablemente nuestra mejor oportunidad. Es decir, estamos cerca. Estamos más cerca que nunca de la paz. Y esto es, como ha dicho el presidente Trump, una situación difícil para llegar al punto correcto”.

Los límites del acuerdo entre Rusia y Ucrania propuesto por EEUU Whitaker indicó que visitó Ucrania cuatro semanas atrás, donde presenció “de primera mano cómo se está desplegando la tecnología en el campo de batalla y cómo Ucrania sigue luchando contra la invasión rusa”. A pesar de ello, advirtió que las negociaciones deben respetar la voluntad de las partes y los mínimos aceptables para la seguridad del país atacado.

“Todos deberíamos promover la paz, pero obviamente, no será una paz a cualquier precio, porque, en última instancia, los ucranianos tendrán que aceptar cualquier acuerdo que se alcance, y los rusos tendrán que demostrar que realmente quieren poner fin a esta guerra”, añadió.

trump La gestión de Trump propuso un acuerdo entre Rusia y Ucrania. En paralelo, los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania coincidieron —después de dos días de deliberaciones entre los equipos negociadores— en que cualquier avance hacia un entendimiento dependerá de que Rusia evidencie un compromiso “serio y tangible”.

La declaración surgió tras la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner, con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, Andriy Hnatov. Las gestiones paralelas en Rusia Además, una delegación enviada por el presidente Donald Trump, integrada por Steve Witkoff y Jared Kushner, viajó a Moscú a comienzos de la semana para presentar al presidente Vladímir Putin el resultado de la anterior ronda de intercambios con Kiev. Según trascendió, Putin dejó en claro que no cederá sus objetivos territoriales en Ucrania en pos de acelerar un acuerdo. Esa definición mantiene en suspenso la viabilidad de una mesa directa de negociación. El mes pasado, Estados Unidos propuso un borrador de plan de paz que incorporaba algunas exigencias de Moscú, como la reducción del ejército ucraniano, la salida de las tropas de Kiev del Donbás, la renuncia a ingresar en la OTAN y la prohibición del despliegue de fuerzas aliadas en territorio ucraniano en la posguerra. Sin embargo, en un encuentro posterior celebrado en Ginebra, la representación ucraniana retiró del documento todas las condiciones consideradas inaceptables. La versión corregida fue presentada nuevamente, pero el Kremlin la rechazó como base válida para iniciar negociaciones formales.