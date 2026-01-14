Detuvieron en en Malí a un falso brujo tras la eliminación en la Copa Africana + Seguir en









El hombre había prometido el título continental a la selección a cambio de donaciones online. Tras la derrota ante Senegal, una multitud rodeó su casa y la Policía debió intervenir para evitar una agresión mayor.

A Sinayogo Sinayoko se le abrió una causa formal por estafa y charlatanismo.

La eliminación de Malí en la Copa Africana derivó en un episodio de extrema tensión social, cuando un hombre que aseguraba poder garantizar el título mediante rituales fue atacado por simpatizantes y terminó bajo custodia policial, en medio de una investigación judicial por estafa y charlatanismo.

El hecho ocurrió tras la derrota 0-1 ante Senegal por los cuartos de final, resultado que dejó fuera del torneo al seleccionado maliense. Apenas se confirmó el marcador, una multitud enfurecida se congregó frente al domicilio del supuesto brujo, al que responsabilizaban por el fracaso deportivo.

El hombre fue identificado como Sinayogo Sinayoko, quien había utilizado plataformas digitales y redes sociales para prometer el campeonato continental. A través de donaciones online, logró recaudar más de 22 millones de francos CFA, una suma cercana a los u$s39.000, según consta en la investigación.

La situación escaló rápidamente y derivó en un intento de linchamiento, lo que obligó a la intervención de agentes de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, que evacuaron al sospechoso bajo custodia reforzada para evitar consecuencias físicas graves.

Al hombre se le abrió una causa por estafa y charlatanismo Desde el área de seguridad confirmaron que la Justicia inició una causa formal por estafa y charlatanismo, delitos que están penados por la ley en Malí. “El charlatanismo está sancionado”, explicó un responsable policial al detallar el encuadre legal del caso.

De acuerdo con lo informado por Infobae, Sinayoko no tenía antecedentes en prácticas espirituales tradicionales. Antes de este episodio, era conocido únicamente como activista político. “Se autoproclamó marabú de la noche a la mañana y amasó una fortuna”, indicaron fuentes citadas por el medio. La derrota ante Senegal, con gol de Sadio Mané, no solo puso fin al recorrido deportivo de Malí en el torneo, sino que también expuso el fraude detrás del falso brujo. Dos colaboradores del acusado confirmaron que el traslado a la dependencia policial se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, ante el clima de alta tensión.

