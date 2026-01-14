Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 14 de enero + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,47% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de enero de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según lo establece la fórmula de movilidad vigente, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes tendrán un aumento del 2,47%, en línea con la evolución del costo de vida.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $419.299 ($349.299 del valor actualizado + $70.000 del extra)

($349.299 del valor actualizado + $70.000 del extra) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.439,45 ( $279.439,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $314.509,52 ( $244.509,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.293.796,92 a $2.350.453,71. Según lo que confirmó ANSES, la Asignación Universal por Hijo resultará en un monto bruto de $125.528 por menor. El pago se divide en dos ocasiones, ya que los beneficiarios reciben el 80% de manera mensual ($100.362), mientras que el 20% restante se acredita al presentar la Libreta AUH.

No obstante, cabe recordar que los titulares de esta prestación sólo pueden acceder al 80% de estos montos ($100.362 y $327.059 correspondientemente), ya que el porcentaje restante se libera solo cuando se presenta ante ANSES la documentación requerida. El monto total de la AUH por Hijo con Discapacidad será de $408.697,46 en enero de 2026. De este total, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $326.957,97. El 20% restante se abona una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad. auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 16 de enero

DNI terminados en 4: 17 de enero

DNI terminados en 5: 18 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 23 de enero

DNI terminados en 9: 24 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 10 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 11 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 12 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 13 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documentos: 5 de enero al 10 de febrero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 10 de enero al 10 de febrero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero