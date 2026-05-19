Cómo es Walter, el robot albañil que promete reemplazar a varios trabajadores al mismo tiempo

El robot humanoide busca desembarcar en una de las industrias con roles más repetitivos y físicamente exigentes. El producto es producido por la empresa británica JT Lifestyle Homes.

La empresa ya desplegó 30 robots en el sector de la construcción.

Una empresa británica presentó un robot albañil que promete revolucionar un secto r caracterizado por la escasez de trabajadores calificados, los roles repetitivos y las tareas físicamente exigentes. Se trata de WLTR (siglas en inglés del Robot Terra-Base para Tender Muros). Según su creador, el Dr. Jan Telensky, su desarrollo puede realizar el trabajado de 5 albañiles y un aprendiz.

En detalle, WLTR es producido por la empresa puede levantar muros a un ritmo de 10 metros cuadrados por hora, con una tolerancia aproximada de 2mm. Conducido por un operador, el robot precisa una primera serie de ladrillos preparada para iniciar la construcción, por lo que para su uso correcto, precisa que el terreno y los materiales estén preparados con antelación.

El lanzamiento del producto surgió de un análisis del tipo de trabajo que requiere la construcción : “La edad media de un albañil en el Reino Unido es de 46 años”, detalló a Reuters el Dr. Jan Telensky, fundador y CEO de JT Lifestyle Homes y co-desarrollador del robot.

En la actualidad, el robot funciona con ladrillos desarrollados especialmente para el uso de robot humanoides. Los mismos cuentan con ranuras para permitir que la máquina agarre y manipule correctamente el material.

“Tiene todos los planes en la cabeza. Funciona por sí solo. Solo tienes que suministrarle los dos palés de ladrillos y simplemente vola. La tolerancia de la pared es de dos milímetros. Para lograr eso con un albañil, probablemente solo el 1% sea tan bueno”, detalló Telensky sobre el funcionamiento.

Sobre la situación actual del despliegue, Telensky agregó: "Ahora tenemos treinta robots, pero estamos pidiendo otros cien. El futuro estará en robots porque son rápidos, seguros, sin andamios, y a todos los albañiles les encanta".

Sobre los operadores, el desarrollador explicó que "se tarda cinco días en entrenar a alguien para manejar el robot", lo que significa una reducción de tiempo mayúscula si se tiene en cuenta que "se tarda tres años en enseñar a un albañil”.