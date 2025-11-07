SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de noviembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 7 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue a cuánto opera hoy.

El dólar blue cayó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Este jueves no hay operatoria de ninguna de las cotizaciones oficiales del dólar por el Día del Bancario.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452 para la venta, que es el valor al que cerró el miércoles.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar blue cerró en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.504,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.478,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,30, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s102.025 según Binance.

