El dólar blue cayó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Este jueves no hay operatoria de ninguna de las cotizaciones oficiales del dólar por el Día del Bancario.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 7 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452 para la venta, que es el valor al que cerró el miércoles.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar blue cerró en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.504,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.478,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,30, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s102.025 según Binance.
