Por el feriado: cómo funcionan las oficinas de ANSES hoy, viernes 10 de octubre 2025

El organismo previsional advirtió a los beneficiarios cómo será la atención debido al fin de semana largo.

ANSES informó cómo será la atencion al cliente el feriado 10 de octubre.

Este viernes 10 de octubre de 2025 es feriado nacional dado que el Gobierno trasladó el "Día de la Raza", que se celebra habitualmente el 12 de octubre. El objetivo fue crear un fin de semana largo de tres días para fomentar el consumo en destinos turísticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debió modificar no sólo su calendario de pagos del mes, sino también el funcionamiento de sus oficinas. Así, quienes deban realizar trámites urgentes podrán hacerlo sólo de forma virtual.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural , que conmemora el encuentro entre culturas y promueve los derechos de los pueblos originarios, reemplazó en 2010 al antiguo "Día de la Raza ". Sin embargo, en 2024, el Gobierno nacional retomó temporalmente esta denominación en sus comunicaciones oficiales, generando controversia entre organizaciones sociales y referentes indígenas.

La fecha recuerda el arribo de Colón a América en 1492 y busca fomentar el diálogo intercultural. En Argentina, esta fecha se utiliza para reflexionar sobre la historia compartida con los pueblos originarios y reforzar los vínculos con Iberoamérica.

El traslado del feriado del 12 de octubre (domingo) al 10 de octubre (viernes) tiene como objetivo principal estimular la economía local. La medida permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, lo que beneficia directamente a sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.

ANSES: cómo funcionarán las oficinas

El viernes 10 de octubre de 2025, las oficinas de ANSES permanecerán cerradas debido al feriado nacional. Sin embargo, los beneficiarios podrán realizar trámites y consultas a través de los canales digitales del organismo, que estarán disponibles las 24 horas.

La plataforma Mi ANSES permite gestionar servicios como consultas de cobros, cambios de medio de pago y presentación de documentaciones. Además, el canal de Atención Virtual funcionará en su horario habitual, de 8 a 20 horas, para brindar asistencia y resolver dudas.

Mi ANSES: todos los trámites que se pueden realizar online

A través de Mi ANSES, los usuarios pueden realizar diversos trámites sin necesidad de asistir a una oficina. Entre las opciones disponibles se incluyen:

Consulta de fechas y lugares de cobro: en la sección "Cobros" del panel principal.

en la sección "Cobros" del panel principal. Estado de expedientes: en "Información personal > Consulta de expediente".

en "Información personal > Consulta de expediente". Cambio de medio de cobro: para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Presentación de la Libreta AUH: en la sección "Hijos", para acceder al 20% retenido y a la Ayuda Escolar Anual.

en la sección "Hijos", para acceder al 20% retenido y a la Ayuda Escolar Anual. Descarga de constancia de CUIL: sin costo y sin vencimiento.

sin costo y sin vencimiento. Consulta de asignaciones: detalles de montos recibidos por AUH, Ayuda Escolar, Prestación Alimentar y otros beneficios.

La aplicación móvil de Mi ANSES también permite realizar estas gestiones desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso a los servicios del organismo.

Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025

El calendario de pagos de octubre 2025 se ajusta al feriado del 10 de octubre. Las fechas de cobro, según el último dígito del DNI, son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Prestación por Desempleo