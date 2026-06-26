Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 26 de junio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista volvió a cerrar lejos del techo de la banda, mientras el dato de inflación de abril permite proyectar los nuevos límites cambiarios de junio.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.498,12 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.477.

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.546,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.7% .

El dólar MEP cotiza a $1.499,38 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.556,27, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s58.497, según Binance.