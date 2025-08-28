SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de agosto 2025 - 16:51

El dólar blue anotó su primera baja en nueve ruedas, pero se mantuvo arriba del oficial y los financieros

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó su primera caída en nueve jornadas, aunque se mantuvo por encima de la cotización del oficial y de los financieros.

En sintonía con la dinámica del "billete verde" en todos sus segmentos, el informal retrocedió $15, hasta los $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial mayorista se elevó levemente al 1,3%.

Mientras tanto, la divisa en el Banco Nación también bajó $15, a $1.345, y el promedio en bancos marcó un valor de $1.349,44, de acuerdo a información oficial del Banco Central (BCRA). Los financieros operaron en la zona de los $1.340.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.

