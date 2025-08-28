Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 28 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial anotó su mayor caída diaria en más de tres semanas.

El dólar oficial cotizó a $1.307,28 para la compra y a $1.349,44 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta .

El dólar blue se vendió a $1.350 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas cayeron u$s292 millones y finalizaron en u$s40.961 millones, según informó el BCRA . Se trata de la mayor baja diaria desde el 7 de agosto. Fuentes oficiales mencionaron a este medio que la pérdida de activos internacionales se debió a un pago de un bono de provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la autoridad monetaria informó también que la tasa nominal anual (TNA) Tamar , para los plazos fijos mayoristas, cedió desde la zona del 64,13% hasta el 61,19%. En términos efectivos, el retorno anual de este instrumento es del 81,49%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, jueves 28 de agosto

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.