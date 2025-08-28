SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de agosto 2025 - 17:07

Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 28 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial anotó su mayor caída diaria en más de tres semanas.

El dólar oficial anotó su mayor caída diaria en más de tres semanas.

El dólar oficial cotizó a $1.307,28 para la compra y a $1.349,44 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Informate más

Las reservas cayeron u$s292 millones y finalizaron en u$s40.961 millones, según informó el BCRA. Se trata de la mayor baja diaria desde el 7 de agosto. Fuentes oficiales mencionaron a este medio que la pérdida de activos internacionales se debió a un pago de un bono de provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la autoridad monetaria informó también que la tasa nominal anual (TNA) Tamar, para los plazos fijos mayoristas, cedió desde la zona del 64,13% hasta el 61,19%. En términos efectivos, el retorno anual de este instrumento es del 81,49%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, jueves 28 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.350 y la brecha con el oficial cerró en el 1,3%.

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.

