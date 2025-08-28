El dólar oficial sufrió la mayor caída diaria en dos semanas tras la licitación del Tesoro

El dólar cayó en el segmento mayorista y anotó su mayor caída diaria en dos semanas luego de lo que fue la licitación por parte del Ministerio de Economía el pasado miércoles, donde el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

El dólar mayorista , que es la referencia del mercado, baja $16,5 (1,2%) a $1.333. El dólar minorista lo hace a $1355,63 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central ( BCRA) . El volumen operado en el segmento de contado alcanzó más de u$s492,9 millones.

En el Banco Nación (BNA) cae 1,1% a $1.345. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 1,3% a $1340,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,0% a $1.341,89. El dólar blue , en tanto, baja a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.334,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.525,0, lo que supera el techo de la banda. Las operaciones de futuros totalizaron los u$s2.286 millones.

El pasado miércoles los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron más de u$s120,3 millones en el mercado de cambios. A su vez, los puertos del Gran Rosario recibieron unos 4.185 camiones, y el ingreso anual se ubica en 654.792 unidades (una variación interanual del 14%), según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En lo que respecta a la licitación, el equipo de Research de Puente destacó que el Gobierno logró refinanciar los vencimientos de esta semana, incluso los del Bonte que venció el lunes, y que "esto le permite no inyectar pesos al mercado", mientras se mantiene corta la liquidez. "La contracara son las tasas altas de la licitación, unos 200 puntos básicos más por encima del mercado, que ya eran muy altas de por sí", señaló el equipo.

Fuentes del mercado creen que el nivel de tasas debería caer a partir de los efectos negativos sobre la actividad económica, ya sea por un buen resultado del oficialismo en los próximos comicios o por un tipo de cambio más alto que incremente la oferta de divisas.