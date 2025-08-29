Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 29 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

La CAF emitió su primer "bono sostenible" por 1.500 millones de euros.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.522,47 para la compra y a $1.607,18 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.635,75 para la compra y a $1.666,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.101,45 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) , anunció que colocó su primer " Bono Sostenible" por 1.500 millones de euros a siete años que permitirá financiar a países miembros.

La transacción generó una demanda de unos 14.900 millones de euros, por lo que CAF elevó la emisión a 1.500 millones desde los 1000 millones de euros previstos inicialmente.

Este es el cuarto bono referencial emitido por CAF en 2025. La transacción contó con BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander como líderes en la emisión, y paga un cupón anual del 3,125%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 29 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cede $9,50 a $1.340.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 29 de agosto

El dólar blue se vende a $1.350 y la brecha con el oficial es de 0,8%.

Valor del MEP hoy, viernes 29 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.344,77 y la brecha con el oficial es del 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.346,91 y la brecha se ubica en el 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.