Ante empresarios, Javier Milei calificó al escándalo de ANDIS como "una opereta"

El Presidente dijo presente en el Encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Allí, habló públicamente por primera vez desde las agresiones ocurridas el pasado jueves.

El Presidente habló de los incidentes de Lomas de Zamora y culpó a la oposición.

El presidente, Javier Milei , se refirió a las agresiones sufridas durante su caravana en Lomas de Zamora , en el marco de la campaña de cara a las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre. ”Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta que está enquistada en el Estado y que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios", afirmó al vincular el hecho con una operación de la oposición.

"Ni hablar que voy a decir que es un placer estar, todavía conservo los reflejos", ironizó el líder libertario en el marco del Encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) , ante empresarios que se congregaron durante un almuerzo en el Hotel Alvear.

Lo escucharon atentamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; el vocero presidencial, Manuel Adorni ; el ministro de Defensa, Luis Petri ; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello ; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo . También dijo presente el secretario de Finanzas, Pablo Quirno .

En tanto, por la parte empresaria hubo un récord de asistencia . Según pudo saber Ámbito, un total de 368 escucharon el discurso del primer mandatario. Entre ellos estuvo el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, con quien el Presidente compartió un acto el lunes de esta semana. También concurrió al Hotel Alvear el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi ; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja ; el principal accionista de Pan American Energy Group, Alejandro Bulgheroni , y Guillermo “ Willie ” Dietrich , fundador del histórico Grupo Dietrich, entre oros.

El Presidente no solo habló del panorama electoral, sino que también apuntó directamente contra la oposición por la viralización de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en donde el exfuncionario denunció la presunta recepción de coimas de personas allegadas al Presidente, como su hermana, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem. "La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira", denunció Milei.

“Nosotros nos encontramos a su disposición una vez mas y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de estar persiguiendo el crimen”, remarcó Milei.

“Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando", siguió el primer mandatario y se explayó: “Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante".

JAVIER MILEI CICYP Javier Milei se rodeó de empresarios en un almuerzo organizado por CICyP Presidencia

Javier Milei se refirió al ataque en Lomas de Zamora y recordó sus épocas de arquero

“Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”, señaló.

El jefe de Estado recordó que hubo un momento en el que el estadio del “Funebrero” estuvo cancelado y su equipo hizo de local en la cancha de Villa Dálmine, ubicado en Campana. Y repitió: “Estoy acostumbrado a la lluvia de piedras”.

También recordó que fue atacado en Brasil, cuando viajó con su papá a ver la final que jugó el equipo de Carlos Bianchi contra Palmeiras, en la Copa Libertadores del 2000.

“En algún momento mi hermana también cuenta cuando jugaba al baby (fútbol infantil) y nos tocó jugar contra un rival que nos movía el arco y esas cosas. Estoy acostumbrado a la adversidad, gracias kuka, lo voy a hacer mejor“, exclamó.