Mendoza: el PRO retornó a la alianza oficialista que integran la UCR y LLA para las elecciones municipales de febrero

El acuerdo fue sellado por el gobernador radical Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Un puñado de alcaldes desdobló los comicios locales de los provinciales y votarán en verano.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino sellaron el acuerdo del regreso del PRO a la alianza oficialista Cambia Mendoza.

En Mendoza el mundo de la política no tendrá vacaciones y la señal de estos últimos días fue el cierre de una alianza electoral que tiene como protagonistas al radicalismo que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo, a la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) y al PRO, rumbo a las elecciones en seis municipios que están previstas para el próximo 22 de febrero, pleno carnaval. Atrás quedaron los tiempos en los que el PRO de Omar De Marchi le dio un portazo al oficialista frente Cambia Mendoza y lo enfrentó en las urnas, en las elecciones provinciales de 2023.

La galvanización del acuerdo tuvo como caras visibles de primer orden a Alfredo Cornejo y al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino (PRO). Ambos, con minutos de diferencia, colgaron en la red social X posteos, acompañados de fotografías, en los que se mostraron juntos. "Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad", señaló el mandatario mendocino.

El jefe municipal completó: "Las transformaciones nacen de la gestión, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad. Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo. Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo". En rigor, ambos ya trabajaron juntos en anteriores comicios.

Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad.… pic.twitter.com/FIIh6USd0G — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 23, 2025 El acuerdo se veía venir porque habían trascendido los diálogos entre referentes de ambas carpas y porque el partido amarrillo corría con desventaja luego de la dura derrota en las pasadas elecciones legislativas de octubre. Contrarreloj se había sumado al Frente Provincias Unidas pero no alcanzó, al lograr solo el 3% del total de los votos. Quedó en quinto lugar, un fracaso absoluto. No cosechó parlamentarios provinciales, ni representantes en los concejos deliberantes en los que hubo comicios, que fueron 12. Al contrario, retrocedió.

El resultado encendió todas las alarmas en la casa del PRO, ante el riesgo de que el intendente Esteban Allasino perdiera la mayoría en el Concejo Deliberante, en donde juega con 12 ediles a su favor, sobre un total de 16. Ese 22 de febrero también se votará en Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Aunque en la cristalización de la alianza no estuvieron los presidentes de los partidos, en los días previos se mostraron juntos Andrés Peti Lombardi y Facundo Correa Llano, que comandan a la UCR Mendoza y a LLA. Se espera que el pacto, en efecto dominó, se reproduzca en las seis ciudades.

Unas horas después de la oficialización del regreso del PRO a Cambia Mendoza, la devaluada escudería amarilla que preside Gabriel Pradines también celebró el cierre de la alianza y compartió en redes sociales el comunicado oficial. "Firmamos la incorporación del PRO a la alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, con el objetivo de enfrentar unidos las elecciones del próximo 22 de febrero en toda la provincia", señaló el documento. Y Pradines le sumó: "La experiencia de Luján de Cuyo demuestra que cuando hay equipos preparados, decisiones firmes y una gestión ordenada, el cambio no solo es posible, sino que puede hacerse más rápido y con resultados concretos. Esa capacidad de transformar es la que hoy ponemos al servicio de Mendoza". La experiencia de #LujándeCuyo demuestra que cuando hay equipos preparados, decisiones firmes y una gestión ordenada, el cambio no solo es posible, sino que puede hacerse más rápido y con resultados concretos. Esa capacidad de transformar es la que hoy ponemos al servicio de Mza. https://t.co/vzolUnNCjE — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) December 24, 2025 El desenganche Los seis municipios en los que se votará en febrero son, o eran, opositores a la gestión de Alfredo Cornejo. En ese lote se inscribía Esteba Allasino, que acordó con el oficialismo y redujo la cifra de los críticos a cinco. La movida se parió en un intento por blindar las pulseadas locales de la provincial, como lo contó Ámbito, pero los resultados de octubre, en los que se impuso LLA en gran parte del país, modificó el tablero. En Maipú decidimos fortalecer la agenda de los maipucinos. Votamos el 22 de febrero de 2026, manteniendo el calendario electoral como estaba establecido por ley. Es positivo y saludable que la comunidad pueda conocer las mejores propuestas para el departamento y sus familias. Por… — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) July 17, 2025 Por entonces, el intendente de Maipú, el peronista Matías Stevanato, expresaba: "Decidimos fortalecer la agenda de los maipucinos. Votamos el 22 de febrero de 2026, manteniendo el calendario electoral como estaba establecido por ley. Es positivo y saludable que la comunidad pueda conocer las mejores propuestas para el departamento y sus familias. Por eso, apostamos por una elección clara, participativa y más sencilla".