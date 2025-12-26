Chubut avanza en una auditoría con la Nación por la deuda previsional, mientras sigue el reclamo judicial + Seguir en









El gobernador Ignacio Torres confirmó el inicio de un proceso de revisión conjunta con el Gobierno nacional por los fondos adeudados a la caja previsional provincial, cuyo reclamo supera los $50.000 millones.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció el inicio de una auditoría con la Nación por la deuda previsional, en paralelo al reclamo judicial ya presentado.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia comenzará una auditoría conjunta con la Nación en el marco del reclamo por la deuda previsional acumulada con la caja jubilatoria chubutense. La confirmación llegó tras una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, y fue comunicada a través de redes sociales.

Según indicó el mandatario provincial, el proceso de auditoría se llevará adelante al margen del reclamo judicial ya iniciado, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que garantice el cumplimiento de la ley y permita regularizar los pagos adeudados a la provincia.

Tuve una muy buena reunión con el ministro del Interior, @diegosantilli, donde, al margen del reclamo judicial iniciado por la deuda de la Nación con nuestra caja previsional provincial, por más de 50 mil millones… pic.twitter.com/lcxQuCr1G5 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) December 26, 2025 Un reclamo que llegó a la Corte Suprema El anuncio se enmarca en el conflicto que Chubut mantiene con el Estado nacional por la deuda previsional acumulada desde 2017, vinculada al financiamiento de su caja jubilatoria provincial. A fines de diciembre, el gobierno chubutense ratificó que el reclamo sería elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Fiscalía de Estado.

De acuerdo con lo expresado por el propio Torres, la deuda reclamada supera los $51.000 millones y corresponde a aportes que la Nación debía transferir a la provincia, pese a que Chubut mantiene su propio sistema previsional, financiado por los aportes de trabajadores y contribuyentes locales.

El gobernador sostuvo que la deuda impacta directamente sobre los jubilados provinciales y reiteró que el reclamo apunta a que se cumplan los compromisos establecidos en la normativa vigente.

Auditoría y negociación en paralelo Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el inicio de la auditoría no implica desistir del reclamo judicial, que continuará su curso mientras se desarrollan las instancias de revisión y diálogo con el Gobierno nacional. El objetivo, señalaron, es contar con información consolidada que permita avanzar en una solución de fondo al conflicto previsional, en un esquema que combine el proceso judicial con una eventual salida acordada.