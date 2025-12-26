El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia comenzará una auditoría conjunta con la Nación en el marco del reclamo por la deuda previsional acumulada con la caja jubilatoria chubutense. La confirmación llegó tras una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, y fue comunicada a través de redes sociales.
Chubut avanza en una auditoría con la Nación por la deuda previsional, mientras sigue el reclamo judicial
El gobernador Ignacio Torres confirmó el inicio de un proceso de revisión conjunta con el Gobierno nacional por los fondos adeudados a la caja previsional provincial, cuyo reclamo supera los $50.000 millones.
-
Deuda previsional: Chubut elevará su reclamo por $51.000 millones a la Corte Suprema
-
Encontraron con vida a una policía que había desaparecido en Chubut
Según indicó el mandatario provincial, el proceso de auditoría se llevará adelante al margen del reclamo judicial ya iniciado, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que garantice el cumplimiento de la ley y permita regularizar los pagos adeudados a la provincia.
Un reclamo que llegó a la Corte Suprema
El anuncio se enmarca en el conflicto que Chubut mantiene con el Estado nacional por la deuda previsional acumulada desde 2017, vinculada al financiamiento de su caja jubilatoria provincial. A fines de diciembre, el gobierno chubutense ratificó que el reclamo sería elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Fiscalía de Estado.
De acuerdo con lo expresado por el propio Torres, la deuda reclamada supera los $51.000 millones y corresponde a aportes que la Nación debía transferir a la provincia, pese a que Chubut mantiene su propio sistema previsional, financiado por los aportes de trabajadores y contribuyentes locales.
El gobernador sostuvo que la deuda impacta directamente sobre los jubilados provinciales y reiteró que el reclamo apunta a que se cumplan los compromisos establecidos en la normativa vigente.
Auditoría y negociación en paralelo
Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el inicio de la auditoría no implica desistir del reclamo judicial, que continuará su curso mientras se desarrollan las instancias de revisión y diálogo con el Gobierno nacional.
El objetivo, señalaron, es contar con información consolidada que permita avanzar en una solución de fondo al conflicto previsional, en un esquema que combine el proceso judicial con una eventual salida acordada.
Dejá tu comentario