Vicentin: quedó formalizado el traspaso accionario al Grupo Grassi y comienza el plan de reactivación

La transferencia total de las acciones marca el inicio de una nueva etapa con capitales nacionales e inversiones iniciales por alrededor de u$s40 millones.

El prolongado concurso preventivo de Vicentin sumó este viernes el hecho más relevante desde la homologación del salvataje: se efectivizó el traspaso de la totalidad de las acciones de la agroexportadora al Grupo Grassi , en cumplimiento de la resolución judicial que había validado el resultado del cramdown y definido el cambio de control societario.

La instrumentación del traspaso accionario marcó el nacimiento formal de la denominada “Nueva Vicentin Argentina” , que queda ahora bajo conducción de capitales nacionales, tras un proceso concursal que se extendió por casi seis años desde el default declarado en diciembre de 2019, con deudas superiores a los u$s1.500 millones .

Junto con la transferencia de acciones, quedó constituido el nuevo directorio de la compañía, integrado por Mariano Grassi como presidente, Leandro Salvatierra como vicepresidente y Hugo A. Grassi como director. Con esta conformación, la nueva conducción quedó plenamente habilitada para asumir la gestión operativa y avanzar con la ejecución del plan aprobado en sede judicial.

En un comunicado difundido tras la formalización societaria, la empresa señaló que este paso “marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina”, construida sobre “las raíces de una historia industrial sin precedentes”, el compromiso de sus trabajadores y el impulso de un grupo empresario con “integración ciento por ciento de capitales argentinos”. También afirmó que la nueva etapa estará signada por “el trabajo, el compromiso, la transparencia y el crecimiento”, con el objetivo de volver a posicionar a la firma como un actor relevante del sector agroindustrial.

El traspaso accionario concretado este viernes es la consecuencia directa de la resolución que, días atrás, homologó la propuesta presentada por Grassi , validó las mayorías certificadas por la sindicatura y rechazó todas las impugnaciones formuladas por acreedores y competidores, entre ellos la alianza Molinos Agro–Louis Dreyfus Company .

Con esa definición, el expediente concursal dio por cumplidas las condiciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, habilitando la transferencia del capital social sin instancias adicionales. La formalización conocida hoy terminó de cerrar el proceso en términos societarios y dejó definitivamente atrás la etapa de disputa judicial por el control de la compañía.

Vicentin había solicitado el concurso preventivo en febrero de 2020, luego de caer en default a fines de 2019. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más complejos y emblemáticos del sector agroindustrial, atravesado por conflictos judiciales, intentos fallidos de expropiación y una extensa puja entre oferentes.

Vicentin.jpg La empresa fue rebautizada como Nueva Vicentin Argentina.

Reactivación e inversiones, la etapa que comienza

Con el control ya efectivizado, la nueva conducción puso en marcha un plan de reactivación que arranca con una inversión inicial de alrededor de u$s40 millones, orientada a recomponer la operatoria industrial y comercial. Desde la empresa aclararon que se trata de la primera etapa de un programa más amplio de inversiones, que se desplegará de manera progresiva en función de la normalización productiva y financiera.

El esquema contempla la continuidad de los activos industriales históricos, sin desprendimientos, y la recuperación de plantas clave como Ricardone y San Lorenzo, además del llamado Nodo Norte, vinculado a la industrialización de granos y biocombustibles. También incluye acuerdos comerciales y financieros para retomar exportaciones una vez completadas las habilitaciones operativas y recomponer el flujo de mercadería.

Desde el Grupo Grassi señalaron que el desafío inmediato será volver a poner a Vicentin en condiciones de operar con volumen, previsibilidad y financiamiento, en un contexto en el que la agroexportadora cumple un rol clave dentro del complejo del Gran Rosario y en la generación de divisas.

Con el traspaso accionario ya concretado, el concurso de Vicentin entra así en su tramo final. Y tras casi seis años de conflicto judicial, comienza a cerrarse uno de los capítulos más complejos del negocio agroexportador argentino, dando paso a una nueva etapa para una empresa emblemática del entramado industrial y exportador del país.