Crearon la Oficina de Bienes Recuperados para la administración de bienes decomisados del crimen organizado

El Gobierno creó la Oficina de Bienes Recuperados, cuyo fin será el de custodiar y administrar bienes decomisados del crimen organizado. La misma será un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

La medida quedó oficializada por medio del Decreto 582/2025 en el Boletín Oficial. Asimismo, las autoridades aclararon que la nueva entidad podría comenzar a funcionar después de cumplirse los 45 días hábiles de la firma del documento.

De esta manera, el organismo funcionará como autoridad de aplicación del "régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio".

Dicha Oficina "constituirá una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del Estado Nacional relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales, al privarlas de los beneficios obtenidos por vías ilícitas", detalló el documento.

Así, entre los objetivos de la dependencia coordinar con el Poder Judicial nacional "la entrega material de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en el marco de los procesos penales de competencia nacional y federal, y de los procesos de extinción de dominio regulados en el Decreto N° 62 del 21 de enero de 2019, y proceder a su guarda y administración".

También deberá "identificar, registrar, inventariar, valuar, custodiar, conservar y administrar los recursos derivados" de los relativos procesos penales nacionales y federales. Se sumará a la coordinación -junto a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)- de "las acciones necesarias para la enajenación o la concesión para la explotación comercial de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado". Tendrá que elevar al Ministerio de Justicia "un informe detallado de la gestión de los bienes cautelados y recuperados" para una "efectiva distribución de los montos correspondientes a los organismos representados en el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional. Por último, elevará a dicho consejo un informe final con "la totalidad de las gestiones realizadas en el período en curso", según lo establecido en el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los procesos penales.

