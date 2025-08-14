Llega el día más frío a CABA y hay alerta por bajas temperaturas en el conurbano bonaerense: cómo seguirá el clima el fin de semana

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima.

La semana en el AMBA y alrededores sigue con buenas condiciones del clima y un importante regreso del frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima.

El viernes se mantendría gélido, con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 4 y 12 grados.

El fin de semana arrancaría con un repunte en las temperaturas, que se esperan de entre 7 y 13 para el sábado ; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche.

Aunque el descenso de temperaturas se sentirá en todo el país, el mayor riesgo de heladas se concentrará en la región pampeana y en Cuyo. Los especialistas anticipan que entre el miércoles y el viernes se registrarán las jornadas más frías, con mínimas que podrían descender por debajo de los 0°C.

Clima frío - Ola polar.jpeg El viernes se mantendría gélido, con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 4 y 12 grados.

En provincias como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, el sur de Santa Fe, San Luis y el sur de Mendoza se espera la mayor intensidad de este cambio térmico, según Meteored. Sin embargo, el fenómeno será breve, ya que para el fin de semana se prevé un repunte marcado de las temperaturas.

De acuerdo con portales especializados en meteorología, el núcleo frío ingresará a mediados de semana. Aunque será intenso, su duración será limitada debido al ingreso de aire polar y a un cambio en la circulación de los vientos, que pasarán de norte a sur y luego volverán a predominar del norte hacia el fin de semana.

La masa de aire frío llegará con baja humedad, lo que reducirá la probabilidad de lluvias en todo el territorio nacional. En la cordillera patagónica, especialmente en Neuquén y Río Negro, persistirán condiciones adversas y no se descartan nevadas en zonas de altura por el marcado descenso térmico.