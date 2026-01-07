Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 7 de enero + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA compró el lunes u$s21 millones. Depositphotos

El dólar oficial minorista cedió $5 y opera a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.490,61 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El BCRA compró dólares el lunes por primera vez en nueve meses, al sumar unos u$s21 millones a sus arcas. Se dio en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1° de enero de este año-

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.466.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 7 de enero El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 7 de enero El dólar CCL se ubica a $1.537,50 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de enero El dólar MEP opera a $1.496,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,22, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.854, según Binance.