Boca se juega todo ante Cruzeiro y necesita ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores + Agregar ámbito en









El equipo de Claudio Úbeda recibe al conjunto brasileño por la quinta fecha del Grupo D con la obligación de sumar de a tres para sostener sus chances de clasificación.

Boca y Cruzeiro se vuelven a ver las caras en un duelo clave.

Boca Juniors afrontará este martes un partido clave ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, con la necesidad de ganar en la Bombonera para seguir dependiendo de sí mismo en la clasificación. El equipo de Claudio Úbeda llega golpeado y con poco margen de error en la recta final del Grupo D.

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El “Xeneize” atraviesa un presente irregular que contrasta con el nivel que había mostrado semanas atrás. Luego de una racha de 14 partidos invicto, el equipo sufrió un fuerte bajón en apenas tres semanas, en las que complicó su situación en la Copa y quedó eliminado del torneo Apertura tras perder como local ante Huracán en tiempo suplementario.

La caída en Belo Horizonte frente a Cruzeiro, hace menos de un mes, marcó un quiebre. Aquella noche, Boca perdió 1 a 0 tras jugar gran parte del partido con uno menos por la expulsión de Adam Bareiro antes del entretiempo. El planteo defensivo no alcanzó y el conjunto brasileño encontró el gol a los 82 minutos por medio de Néiser Villarreal, en un resultado que inició la racha negativa.

paredes-pereira(1) Boca y Cruzeiro: un duelo a todo o nada. Foto: Getty

Con este escenario, el margen es mínimo. Boca llega tercero en el grupo y necesita ganar para mantener sus aspiraciones de terminar primero. Una derrota dejaría a Cruzeiro clasificado y obligaría al equipo argentino a depender de otros resultados, mientras que un empate trasladará la definición a la última fecha ante Universidad Católica.

En Argentina, el partido entre será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe. También se podrá seguir vía streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y Pluto TV. El equipo de Boca para enfrentar a Cruzeiro La eliminación en el torneo local le dio tiempo a Úbeda para preparar el encuentro y todo indica que repetirá una base conocida. Leandro Brey continuará en el arco y la defensa tendría una sola variante: el ingreso de Malcom Braida por Marcelo Weigandt. La última línea la completarán, como de costumbre, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo estarán Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Belmonte, con Tomás Aranda como enlace. En ataque, Miguel Merentiel seguirá como titular, acompañado por Milton Giménez. Del otro lado, Cruzeiro llega en un momento opuesto. El equipo brasileño perdió solo uno de sus últimos nueve partidos y atraviesa una etapa de crecimiento tanto en el Brasileirao como en la Copa, lo que lo convierte en un rival exigente en un duelo decisivo.