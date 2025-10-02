El dólar blue cayó por primera vez en tres jornadas, en línea con el retroceso de los financieros, y la brecha con el tipo de cambio oficial cedió a mínimos de dos semanas.
El dólar blue cayó, en sintonía con los financieros, y la brecha con el oficial bajó a mínimos de dos semanas
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial se mantuvo estable, bajaron los paralelos; ADRs y bonos rebotaron
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 2 de octubre
El informal cayó $10, a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta este jueves 2 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El spread con el mayorista bajó a 1,8%, el valor más acotado desde el 17 de septiembre.
La merma se dio a la par de un freno en la escalada que venían mostrando el dólar MEP y el CCL. El viaje que realizará este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, para reunirse con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dio una tregua a los mercados, que esperan detalles sobre la ayuda monetaria del gobierno de Donald Trump.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 2 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.424,50.
Valor del MEP hoy, jueves 2 de octubre
El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 2 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario