2 de octubre 2025 - 17:37

El dólar blue cayó, en sintonía con los financieros, y la brecha con el oficial bajó a mínimos de dos semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó por primera vez en tres jornadas, en línea con el retroceso de los financieros, y la brecha con el tipo de cambio oficial cedió a mínimos de dos semanas.

El informal cayó $10, a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta este jueves 2 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El spread con el mayorista bajó a 1,8%, el valor más acotado desde el 17 de septiembre.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 2 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.424,50.

Valor del MEP hoy, jueves 2 de octubre

El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 2 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.

