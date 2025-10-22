El dólar blue volvió a subir y rompió un nuevo récord en la recta final a las elecciones

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue volvió a subir en la recta final a las elecciones legislativas y rompió un nuevo récord nominal tras finalizar la jornada a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica ahora en 4,1% .

El billete paralelo acumula una suba de $65 (+4,4%) en lo que va de la semana y se asienta a $35 sobre el precio de venta del Banco Nación (BNA) , que se mantuvo estable a $1.515.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489 .

El dólar MEP cotiza a $1.592,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.611,40 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.588,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.155, según Binance.