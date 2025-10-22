El dólar blue volvió a subir en la recta final a las elecciones legislativas y rompió un nuevo récord nominal tras finalizar la jornada a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica ahora en 4,1%.
El dólar blue volvió a subir y rompió un nuevo récord en la recta final a las elecciones
El billete paralelo acumula una suba de $65 (+4,4%) en lo que va de la semana y se asienta a $35 sobre el precio de venta del Banco Nación (BNA), que se mantuvo estable a $1.515.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 22 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489.
Valor del MEP hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.592,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,40 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.588,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.155, según Binance.
