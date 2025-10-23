Deuda familiar: el crédito no bancario alcanza un nuevo récord y la morosidad salta al 16,5% en el segmento







El endeudamiento de los hogares con entidades no financieras trepó al 31% de la masa salarial y la mora alcanzó el 16,5% en agosto. De acuerdo a un reciente informe, el crédito fuera del sistema bancario crece pese al encarecimiento del financiamiento y la volatilidad de tasas.

La morosidad no frenó su crecimiento desde diciembre 2024.

El endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en ascenso. Actualmente equivale al 31% de la masa salarial mensual, es decir, 9 puntos porcentuales más que en diciembre pasado reflejando un crecimiento notable en la morosidad. Al incluir el crédito bancario, la deuda total de las familias representa el equivalente a 1,3 meses de ingresos promedio, mientras que en el caso de los trabajadores informales, el peso del crédito no bancario alcanza 1,35 meses de la masa salarial, superando incluso el pico de septiembre de 2022 (1,34 meses).

Para poner en perspectiva, las carteras no bancarias sumaron $11 ,7 billones , estando 136,8% por encima del último piso de marzo de 2024 en términos reales. Habiendo superado el máximo histórico de marzo del 2018 , los niveles actuales se ubican 15,3% por arriba de los mismos, en términos reales.

El crecimiento del crédito no bancario demuestra los altos niveles de morosidad. En agosto, último dato conocido, el 16,5% de las carteras se encontraba en situación irregular, lo que implica una suba de 1 punto porcentual respecto al mes anterior y más de 9 puntos por encima del mínimo registrado en noviembre (7,4%). El informe pertenece a la consultora EcoGo, en base a los datos oficiales del Banco Central.

El 70% de las principales 100 carteras de entidades no financieras mostró un aumento en sus casos de mora. La tendencia también se replica en el sistema bancario: la morosidad de las carteras bancarias alcanzó el 3,6% en agosto, con un aumento de 0,5 puntos en comparación con julio.

"Lejos de ralentizarse la expansión, el crédito no bancario en donde accede en su mayoría las familias que no pueden pedir créditos a los bancos, creció más que en julio, aún con la alta volatilidad de tasas que inició con el desarme de LEFIs y continuó con el objetivo del gobierno de frenar el dólar. A pesar del aumento en el costo de fondeo que no se revirtió del todo, la dinámica del crédito no bancario se muestra resiliente", expresaron desde EcoGo.

image El endeudamiento de las familias, según EcoGo.

Temas Crédito

morosidad

Deuda