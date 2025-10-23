Otra baja en el Gabinete de Javier Milei: Mariano Cúneo Libarona se irá del Ministerio de Justicia después de las elecciones







Tras la salida del Canciller, Gerardo Werthein, el Gobierno sumará una nueva baja con la partida del responsable del Ministerio de Justicia. La decisión fue tomada semanas atrás.

oEl Gobierno continúa con los cambios en el Gabinete, que comienzan a trascender incluso antes - y sin importar - cuál sea el resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito el desplazamiento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que será oficializado la próxima semana.

La salida se da en medio de un creciente malestar en en Casa Rosada con Cúneo Libarona y la decisión fue tomada sin que se produzca un diálogo entre el presidente Javier Milei y el ministro. Quien se estima que sea su sucesor natural es Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo. Ante esto - y la futura salida de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien asumirá como senadora por CABA -, el Gobierno avanza en el plan de unificar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En este sentido, uno de los principales apuntados a tomar el nuevo Ministerio es Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y quien fue juez federal y también se desempeñó al frente de la cartera de Seguridad de la Ciudad de Mauricio Macri. Así, Amerio podría continuar con su cargo como secretario de Justicia, lo que le permitiría continuar en el Consejo de la Magistratura, rol clave ya que allí se dirimen las designaciones de jueces, fiscales y se debate el avance - o no - de juicios políticos a los representantes de la Justicia.

Otra salida en el Gobierno: Mariano Cúneo Libarona dejará el Gabinete luego de las elecciones legislativas

Para el caso de Petri, se escuchó el nombre del jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti con contactos en las fuerzas de los Estados Unidos.

Milei Werthein Mercosur 3 Sangría en el Gobierno: Cúneo Libarona será la segunda partida del Gabinete de esta semana. Mariano Fuchila La partida de Cúneo Libarona es la segunda esta semana, tras la salida del Canciller Gerardo Werthein. Ambas salidas generaron molestias y críticas en Balcarce 78, desde donde apuntan al mal timing de los anuncios, realizados en la recta final de cara a los comicios del próximo domingo. Otra de los posibles movimientos poselectorales es el de la Jefatura de Gabinetes. Una de las versiones apuntaba a que, si Francos dejaba el cargo, Manuel Adorni lo reemplazaría. Ahora volvió esta versión dado que sería una manera salomónica que tendría Milei para resolver la interna. Sin embargo, Caputo no demuestra interés en ser jefe de gabinete. En más de una oportunidad Milei le ofreció esta posición y la propuesta fue rechazada.