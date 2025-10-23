El dólar sigue bajo presión en el techo de la banda, pese a la megaintervención de Scott Bessent

El tipo de cambio mayorista tocó el techo de la banda pero cedió luego de una maniobra internacional. Los mercados se mantienen en guardia a la espera del resultado electoral.

El dólar continúa siendo demandado, pese a la advertencia de Caputo.

En las últimas jornadas previas a las elecciones generales, el dólar volvió a encender las alarmas del mercado pese a las advertencias de Luis Caputo de no modificación del esquema cambiario , aunque este miércoles mostró un leve respiro tras seis ruedas consecutivas en alza. La divisa minorista cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.468,43 y $1.520,90 , respectivamente.

En el mercado informal, el dólar blue operó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta , de acuerdo con los operadores de la city porteña consultados por Ámbito.

En las primeras operaciones del día, el dólar mayorista llegó a rozar el techo de la banda cambiaria —en torno a $1.491,60 —, aunque se desinfló hacia el cierre y terminó en $1.489 , luego de una intervención inusual en los mercados internacionales.

Según Bloomberg , el Tesoro de Estados Unidos habría actuado con una venta de entre u$s400 y u$s500 millones , lo que permitió contener la presión sobre el tipo de cambio y evitar que el BCRA tuviera que volver a vender reservas, como ocurrió en la jornada anterior, cuando se desprendió de u$s45,5 millones .

El volumen total operado alcanzó los u$s793,8 millones , sin participación vendedora del Banco Central en el segmento mayorista. En esta ocasión, la compra de pesos provino principalmente de operaciones coordinadas por el Tesoro estadounidense, que buscó estabilizar la paridad en medio de la incertidumbre electoral.

Mercado en guardia hasta el domingo

“El dólar mayorista continúa acechando el techo de la banda, lo cual habría vuelto a requerir ayer ventas por parte del BCRA, a la espera de que finalmente llegue el domingo y así, a partir de la semana próxima, se pueda evaluar si la dolarización se pasó de largo durante este período electoral”, sostuvo el economista Gustavo Ber, en diálogo con Ámbito.

Los operadores coinciden en que la dinámica del mercado cambiario está totalmente supeditada al resultado electoral. Las intervenciones, tanto locales como externas, buscan mantener cierta estabilidad de corto plazo, mientras los inversores se posicionan a la espera de señales políticas y económicas más claras para la próxima semana.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 23 de octubre

El dólar blue se vende a $1.550 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,4%.

Valor del MEP hoy, jueves 23 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.598,82 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,7%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 23 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,17 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.583,05, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.