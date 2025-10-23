Duro cruce de Carlos Rodríguez a Ricardo Arriazu: "Aterroriza audiencias" con su pronóstico poselectoral

El economista fue categórico al descartar el escenario que planteó el especialista cercano a Milei. También criticó el discurso alarmista del Gobierno en caso de una derrota.

El economista Carlos Rodríguez cuestionó duramente tanto al gobierno de Javier Milei así como a su par Ricardo Arriazu por el tono alarmista que infundieron a una posible derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2025 del domingo.

“Si no votan a LLA, vuelven los K y se acaba todo. FALSO: son elecciones de medio término, se puede votar opciones menos fanáticas, más republicanas y que no son K . En el Congreso habrá apoyo para seguir gobernando bien si se hacen las alianzas que corresponde ”, escribió en su cuenta en X, criticando el mensaje oficial de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.

Rodríguez, exsecretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem y quien acompañó en un primer momento los truncos planes de dolarización de Milei cuando aún era candidato, alertó sobre la estrategia del Gobierno “y sus cortesanos” que se basa, en su opinión, en “ asustar a los votantes con profecías agoreras sobre qué pasaría si no votan a LLA”.

“Ricardo Arriazu aterroriza audiencias alertando que si las elecciones no son favorables a LLA, USA retirará su ayuda y explotará el dólar. FALSO”, aseveró. “Se debe flotar la moneda y mantener la cordura fiscal. Con flotación se dejará de dilapidar divisas tratando de mantener paridades irreales. Con un Presupuesto bien consensuado y aprobado, se acabará la discusión espuria entre la implementación de leyes y su financiamiento”, detalló.

El miércoles, Arriazu, uno de los economistas más escuchado por el presidente Javier Milei, alertó que: "si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel”.

Durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, insistió en que con una derrota del oficialismo "es probable que Washington retire su respaldo". Argentina puede aguantar una corrida con recursos propios y pagar la deuda, "pero como somos estafadores seriales, todo el mundo quiere que le mostremos la plata", agregó.

En su posteo, Rodríguez reflexionó, además, sobre la grieta y aseguró que “el país está cansado de la prepotencia kirchnerista y también de la prepotencia de los libertarios y su jefe”. “Se precisará un profundo cambio de actitud hacia fuerzas políticas no K. El 56% del país votó por un cambio. La democracia debe y puede dárselo”, subrayó.