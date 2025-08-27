Expectativas por el discurso de Javier Milei ante los empresarios más poderosos del país

Tras las agresiones que sufrió el Presidente en una caravana proselitista en Lomas de Zamora y una polémica sesión en el Congreso con motivo del informe del jefe de gabinete, Guillermo Francos, se espera con particular expectativa el discurso que este jueves dará Javier Milei en el almuerzo que organiza el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Será recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni , que en mayo pasado fue la primera mujer designada para conducir esta organización que agrupa a las principales centrales empresarias del país.

Los hombres de negocios aguardan definiciones tanto de orden político como económico , según señalaron a Ámbito directivos de importantes compañías.

En los últimos días, el escenario político se vio alterado por las versiones sobre denuncias de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno. Trascendieron audios atribuidos a un abogado vinculado a Milei y exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En esas escuchas se dice que Karina , la hermana del Presidente -y la persona en quien más confía el primer mandatario – y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, habrían recibido 3% de coimas en las compras de medicamentos del organismo.

Este miércoles, en medio de una caravana proselitista en Lomas de Zamora que debió ser suspendida porque le arrojaron piedras , Milei afirmó a los periodistas que “todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Estas versiones, junto con otros hechos que se perciben como desfavorables para el Gobierno, generaron presiones en los mercados. Entre ellos problemas de gestión (las muertes por el caso del fentanilo contaminado), tensiones políticas (el cierre de listas dejó “heridos”) y golpes legislativos como la insistencia en la ley de discapacidad.

Así, el dólar se mantiene firme en torno de $1.360, el riesgo país supera los 800 puntos (el nivel que tenía antes del levantamiento del cepo) y las tasas de interés más que duplican la inflación esperada.

En recientes declaraciones, tanto el primer mandatario como su ministro de Economía, Luis Caputo, señalaron que las elevadas tasas de interés son consecuencia del “riesgo político” que atribuyen a que los mercados temen una vuelta del kirchnerismo, pero consideraron que tras las elecciones -en donde esperan imponerse los libertarios – se disiparán estos miedos y las tasas volverán a normalizarse.

Promesas

Poco más de un año atrás, el 15 de mayo de 2024, el presidente expuso ante el CICyP oportunidad en la que dejó como uno de sus mensajes centrales que se cerrarían "todos los grifos de la emisión monetaria", un compromiso que fue cumpliendo.

Para que no quede duda alguna de esta decisión lo graficó de la siguiente manera: "A Toto (Caputo) lo voy a llamar 'chanchito de yeso': para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Es un irrompible. Si alguien lo quiere romper, antes me tiene que romper a mí, porque no voy a entregar el resultado fiscal", afirmó Milei ante los empresarios. Y los números posteriormente mostraron que se mantuvo el superávit en las cuentas del Tesoro.

Otra de las promesas que dejó en ese encuentro fue “abrir el cepo lo antes posible”. Efectivamente, las restricciones para personas físicas fueron liberadas como así también los flujos para las empresas.

En un concepto que probablemente repetirá en esta oportunidad, en el anterior encuentro el primer mandatario descartó de plano la existencia de atraso del dólar. Señaló que el problema no está en el tipo de cambio, sino “en 100 años de populismo” y consideró que querer corregirlo devaluando aumentaría el número de pobres e indigentes, sin resolver el problema.

A su juicio, la solución pasa por la instrumentación de reformas estructurales que son las que impulsó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la ley bases. Es decir, se crece con productividad y, en este punto, la responsabilidad es compartida también por el sector empresario.

La expectativa ahora está puesta en ver qué resultado logrará el Gobierno en las próximas elecciones y, en consecuencia, cuáles serán sus posibilidades de llevar adelante nuevas reformas de fondo en el Congreso.