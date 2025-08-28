Wall Street opera sin tendencia definida tras el balance de Nvidia y los inversores mantienen la cautela

Las ganancias de Nvidia treparon casi 60% en sus últimos resultados trimestrales, pero no convencieron del todo al mercado y sus acciones bajan en la preapertura.

Luego de dos jornadas al hilo con aumentos , Wall Street opera mixto este jueves 28 de agosto. La atención de este jueves se centrará en los resultados de Nvidia , un barómetro clave del auge de la inteligencia artificial (IA) , que publicó sus resultados fiscales del segundo trimestre tras el último cierre del mercado.

La fabricante de microchips estadounidense informó un beneficio neto de u$s26.422 millones e ingresos de u$s46.743 millones . Sin embargo, el ruido estuvo cuando estimó ventas por u$s54.000 millones en el tercer trimestre de 2025, una cifra que se ubica por debajo de los u$s60.000 millones que proyectaron algunos especialistas.

Eso refleja una perspectiva de ralentización en el crecimiento de la inteligencia artificial (IA). De todas maneras, el número asume que no se realizaran envíos de microprocesadores H2O a China , una situación que podría cambiar mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos . Actualmente, las acciones de Nvidia baja 0,34%.

Nvidia es la empresa con mayor capitalización del mercado.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales baja un 0,12% en la preapertura; mientras que el S&P 500 sube un 0,08% y el Nasdaq 100 aumenta un 0,35%.

Mientras tanto, continúa la presentación de resultados empresariales. Este jueves publican sus cifras Alibaba, Del Tech y Autodesk.

En el resto de los mercados, la tendencia es positiva. Asia cerró con números positivos: la bolsa de Shanghái subió 1,14%; el Nikkei 225 japonés aumentó un 0,76%, aunque el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,81%.

Por su parte, en Europa, el Euro Stoxx 50 sube 0,16%, mientras que el DAX alemán opera un 0,06% arriba y el CAC francés sube 0,35%.