Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 27 de agosto

El dólar oficial cayó y los financieros retrocedieron en la jornada luego de lo que fue una nueva suba de encajes por parte del Banco Central (BCRA) el pasado lunes, previo a la licitación del miércoles, donde el Ministerio de Economía ofrecerá bonos atados a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) y dólar linked.
Otro golpe para la actividad: los encajes vuelven al nivel de 2019 y para depósitos a la vista tocan récord en 32 años
Los analistas dudan sobre el efecto de las últimas medidas sobre el mercado cambiario. Además, temen un aumento en la morosidad de las empresas.
