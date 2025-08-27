Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 27 de agosto

El dólar oficial cayó y los financieros retrocedieron en la jornada luego de lo que fue una nueva suba de encajes por parte del Banco Central (BCRA) el pasado lunes, previo a la licitación del miércoles, donde el Ministerio de Economía ofrecerá bonos atados a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) y dólar linked.

Por su parte, los ADRs y las acciones argentinas finalizaron la rueda mayoría de subas en Wall Street. A nivel local, el S&P Merval avanzó, pero lo bonos en dólares retrocedieron.

Este miércoles, la expectativa recae sobre el balance de Nvidia en EEUU, y la actividad de las acciones de Grupo Financiero Galicia (GGAL) tras presentar un mal balance corporativo. En tanto, el mercado sigue de cerca la dinámica de tasas de interés y la evolución del dólar.

Live Blog Post Otro golpe para la actividad: los encajes vuelven al nivel de 2019 y para depósitos a la vista tocan récord en 32 años Los analistas dudan sobre el efecto de las últimas medidas sobre el mercado cambiario. Además, temen un aumento en la morosidad de las empresas.