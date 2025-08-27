El dólar blue se mantuvo en máximos desde abril y superó al oficial minorista







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar cotiza en su valor nominal más alto desde abril. Depositphotos

El dólar blue se mantuvo estable, en su máximo nominal desde abril. De este modo, superó al precio del oficial en el Banco Nación, por primera vez en la semana.

El informal cerró sin cambios, a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial mayorista se elevó al 1,2% debido a la caída de esta cotización, hasta los $1.349,50.

Mientras tanto, el "billete verde" en el Banco Nación bajó $10 a $1.360, y el promedio en bancos marcó un valor de $1.370,79, de acuerdo a información oficial del Banco Central (BCRA).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 27 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $7 a $1.349,50.

Valor del MEP hoy, miércoles 27 de agosto El dólar MEP cotiza a $1.357,38 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 27 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,39 y la brecha se ubica en el 0,9% Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.728, según Binance.