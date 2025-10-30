SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
30 de octubre 2025 - 09:06

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 30 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El tipo de cambio y las tasas de interés continúan en el centro de la atención de los mercados, en una jornada donde las acciones y los bonos mantuvieron su rally poselectoral. El dólar oficial cayó a $1.436 en el segmento mayorista, y los paralelos acompañaron la baja.

Luego de una licitación clave del Tesoro, que inyectó liquidez y contribuyó a la baja de las tasas, el mercado sigue este jueves con la mirada puesta en el dólar, a la espera de una baja de las tasas de corto plazo que se hará efectiva el viernes.

El dólar recuperó la calma y el mercado apunta a una normalización de la volatilidad en las tasas tras la licitación

Tras una licitación clave que liberó pesos y alivió tasas, el dólar se replegó a niveles poselectorales y el mercado busca otras estrategias para invertir, aprovechando el impulso optimista que generaron las elecciones legislativas.

Javier Milei adelantó que Scott Bessent viajará a la Argentina

Más temprano, el secretario del Tesoro de EEUU felicitó al Presidente por su desempeño en las elecciones legislativas del pasado domingo.

Vuelve el debate por las reservas: el rol del BCRA, los dólares del campo y la mirada del mercado

Por Andrés Lerner

El Banco Central dio pistas sobre lo que hará en los próximos meses. El Fondo y el mercado le piden que salga de compras pero en el Gobierno persisten las diferencias. El adelantamiento de liquidación del agro genera un hueco de alrededor de u$s4.500 millones.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de octubre

El dólar oficial minorista terminó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.411,48 para la compra y $1.464,40 para la venta.

