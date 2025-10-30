Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 30 de octubre

El tipo de cambio y las tasas de interés continúan en el centro de la atención de los mercados, en una jornada donde las acciones y los bonos mantuvieron su rally poselectoral. El dólar oficial cayó a $1.436 en el segmento mayorista, y los paralelos acompañaron la baja.
El dólar recuperó la calma y el mercado apunta a una normalización de la volatilidad en las tasas tras la licitación
Tras una licitación clave que liberó pesos y alivió tasas, el dólar se replegó a niveles poselectorales y el mercado busca otras estrategias para invertir, aprovechando el impulso optimista que generaron las elecciones legislativas.
