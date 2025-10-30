El precio de la soja rebota en Chicago tras la confirmación de compras por parte de China







Los anuncios del presidente norteamericano habían dejado gusto a poco, pero luego se salió a aclarar que China compraría 12 millones de toneladas de la oleaginosa hasta enero.

Los futuros de la soja de Chicago caían 1% tras la reunión, situación que se revirtió tras los dichos de Scott Bessent.

El precio de la soja en el mercado de Chicago sube tras el anuncio por parte del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que China acordó comprar hasta 12 millones de toneladas de la oleaginosa estadounidense hasta enero y se comprometió a comprar 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años.

Las declaraciones del funcionario norteamericano llegaron horas después de la reunión bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping. Luego del encuentro, el presidente estadounidense había posteado en sus redes sociales que China autorizará "la compra de grandes cantidades de soja, sorgo y otros productos agrícolas" de EEUU.

"¡Nuestros agricultores estarán muy contentos! De hecho, como dije una vez durante mi primer mandato, los agricultores deberían salir inmediatamente a comprar más tierras y tractores más grandes", había agregado Trump.

Sin embargo, se trató de una declaración sin muchos detalles y con sabor a poco. De hecho, los futuros de la soja de Chicago caían 1% tras la reunión, situación que se revirtió tras los dichos de Bessent. Actualmente, la tonelada de la oleaginosa para noviembre en la plaza norteamericana sube 1,4%, hasta u$s402,5, mientras que los precios para enero son de u$s407,66, un incremento de 1,3%.

