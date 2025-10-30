Los ADRs caen hasta 4% y los bonos operan mixtos luego de tres ruedas de euforia poselectoral







Los títulos de deuda soberana operan con altibajos. En tanto, la Bolsa local cae en pesos y en dólares.

El mercado se toma un respiro tras la euforia. Depositphotos

Los ADRs caen hasta 4% y los bonos en dólares operan con tendencia mixta y moderadas variaciones en Wall Street. Así, se toman un respiro luego de la euforia de comienzos de la semana generada en el mercado tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Las bajas de los papeles argentinos en Nueva York son lideradas por Transportadora de Gas del Sur (-4,3%); Loma Negra (-4%); Edenor (-3,3%). A contramano, Banco Macro sube un 1,2%.

Los bonos soberanos globales (emitidos bajo la ley de Nueva York) alternan subas y bajas: el Global 2029, el Global 2030 y el Gobal 2035 avanzan, aunque menos de 0,1%; mientras que el Global 2038, el Global 2041 y el Global 2046 retroceden entre 0,1% y 0,2%. En tanto, el riesgo país se ubica cerca de los 700 puntos básicos (pb) tras cerrar en 676 el miércoles.

S&P Merval En tanto, el S&P Merval cae 0,4% en pesos a 2.789.798,14 puntos, mientras que su contraparte en dólares retrocede 0,8% a 1.491,98 puntos. Las acciones cotizan mixtas y pierden hasta 4,2% de la mano de Transportadora de Gas del Norte; seguida por Transportadora de Gas del Sur (-4%) y Loma Negra (-3,6%).

Desde Max Capital destacaron que el flujo de noticias positivas poelectorales continúa, y entienden que los precios de los activos van a atravesar un nuevo ciclo alcista, impulsado por un peso más fuerte, una compresión adicional de spreads y "múltiplos de valuación más altos, en una dinámica similar a la observada en 2017".