Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 6 de noviembre

Live Blog Post

El dólar oficial cayó por segunda rueda pese a la baja de tasas impulsada por el BCRA

El dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva en el segmento mayorista, a pesar de la baja de tasas impulsada por el Banco Central (BCRA). De esta manera, el tipo de cambio logró alejarse del techo de la banda, hasta 3,2%. El plato fuerte de esta jornada será la licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.