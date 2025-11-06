Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 6 de noviembre

El dólar oficial extiende su calma. El tipo de cambio mayorista bajó $2 este miércoles, mientras que el blue bajó $20 y los financieros cedieron hasta 1,1%. Por su parte, los bonos soberanos en dólares continúan de racha y el riesgo país toca mínimos de diez meses al ceder a 621 puntos básicos. Por el contrario, el S&P Merval bajó, y los ADRs subieron hasta 6%. ¿Continuará el rally este jueves?
Tras el rebote, Wall Street opera con cautela y con la mira en el debate legal por los aranceles de EEUU
Los principales índices de Wall Street operan sin grandes movimientos en la preapertura de este jueves, luego de un rebote la rueda pasada. El miércoles, la Suprema Corte escuchó una impugnación a los aranceles de Trump. Un fallo en contra de la administración, lo cual podría ocurrir en las próximas semanas, podría sacudir los mercados mundiales
Dejá tu comentario