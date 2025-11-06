SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
6 de noviembre 2025 - 09:30

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 6 de noviembre

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extiende su calma. El tipo de cambio mayorista bajó $2 este miércoles, mientras que el blue bajó $20 y los financieros cedieron hasta 1,1%. Por su parte, los bonos soberanos en dólares continúan de racha y el riesgo país toca mínimos de diez meses al ceder a 621 puntos básicos. Por el contrario, el S&P Merval bajó, y los ADRs subieron hasta 6%. ¿Continuará el rally este jueves?

Live Blog Post

Tras el rebote, Wall Street opera con cautela y con la mira en el debate legal por los aranceles de EEUU

Los principales índices de Wall Street operan sin grandes movimientos en la preapertura de este jueves, luego de un rebote la rueda pasada. El miércoles, la Suprema Corte escuchó una impugnación a los aranceles de Trump. Un fallo en contra de la administración, lo cual podría ocurrir en las próximas semanas, podría sacudir los mercados mundiales

Live Blog Post

Bitcoin repunta tras la promesa de Donald Trump de apoyar la industria de las criptomonedas

El mercado de las criptomonedas se recompone este jueves, tras un comienzo de semana con caídas históricas. Bitcoin (BTC) repunta 1,5% y se mantiene en los u$s103.000, una consecuencia inevitable de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo a la industria cripto.

Live Blog Post

El director ejecutivo de J.P. Morgan elogió la gestión de Javier Milei y afirmó que "Argentina podría cambiar"

Jamie Dimon destacó las políticas económicas del Gobierno y aseguró que el país podría atraer inversiones por más de u$s100.000 millones.

Live Blog Post

Día del Bancario en Argentina: cómo funcionarán los bancos este jueves 6 de noviembre

Los servicios presenciales se verán afectados a lo largo de la jornada, sin embargo, a través del home banking y las aplicaciones móviles se podrán realizar distintas transacciones.

Live Blog Post

Dólar e inflación 2026: las últimas proyecciones del mercado y los tres riesgos que pueden alterar el rumbo

La city ya hace sus proyecciones para el próximo año sobre variables claves de la economía como la inflación y el dólar oficial. También se aventura a analizar si seguirá o no el régimen de bandas cambiarias y si el riesgo país comprime lo suficiente para acceder al mercado internacional de deuda.

Por Solange Rial

Live Blog Post

Deuda: Economía renovó todos los vencimientos, bajó tasas y logró extender plazos

La Secretaría de Finanzas logró un nivel de rollover del 111% en la primera licitación de noviembre, algo que no descartaba del todo el mercado, que veía que ya se había volcado liquidez suficiente.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

Salvataje de EEUU: indicios en el BCRA apuntan a que Scott Bessent desarmó posición en pesos, ¿se activó el swap?

El stock de letras en pesos del BCRA se desplomó entre el 23 de octubre y el 31 de octubre. El mercado advierte una estrecha relación con las tenencias del Tesoro norteamericano.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Wall Street: gurú de la crisis subprime apuesta contra la inteligencia artificial

El hombre, casi una leyenda en Wall Street, que anticipó la debacle de las hipotecas subprime y la crisis del 2007/08 ahora ve algo de exuberancia irracional en el boom de la Inteligencia Artificial.

Por Jorge Herrera

Live Blog Post

El dólar oficial cayó por segunda rueda pese a la baja de tasas impulsada por el BCRA

El dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva en el segmento mayorista, a pesar de la baja de tasas impulsada por el Banco Central (BCRA). De esta manera, el tipo de cambio logró alejarse del techo de la banda, hasta 3,2%. El plato fuerte de esta jornada será la licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

Live Blog Post

Nueva señal del BCRA para la baja de las tasas: el impacto en plazos fijos y crédito

El Banco Central desde que ya no tiene política monetaria utiliza las ruedas simultáneas de BYMA para ponerle un piso a las tasas de interés y en esta rueda lo bajó desde el 25% TNA, al 22% TNA.

Por Solange Rial

