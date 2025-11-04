Cuándo es el Día del Bancario en Argentina y cómo funcionarán los bancos durante la jornada

Los servicios se verán afectados a lo largo de la jornada, sin embargo a través del home banking se podrán realizar distintas transacciones.

No habrá atención presencial en los bancos el 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario en Argentina , por lo que las sucursales físicas permanecerán cerradas para atención al público .

Sin embargo, esto no implica una paralización total de los servicios bancarios porque los canales digitales, como home banking y cajeros automáticos, continuarán operando con normalidad, por lo que los usuarios podrán realizar muchas de las operaciones habituales sin necesidad de acudir a las ventanillas.

Cada 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Bancario , una fecha instituida para reconocer al conjunto de trabajadores del sistema bancario.

Esta jornada conmemora la creación de la Asociación Bancaria , el gremio que representa a los empleados del sector. En esta fecha especial, por convenio, las sucursales de bancos quedan cerradas al público , lo mismo que sucede en años anteriores.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordaron que la fecha forma parte del calendario habitual de conmemoraciones del sector financiero y que cada año se dispone el cierre de las entidades para garantizar el descanso del personal. Asimismo, se recomendó a los usuarios anticipar operaciones presenciales o programar transferencias y pagos con antelación para evitar demoras. En tanto, las plataformas virtuales de los bancos continuarán activas para consultas, movimientos de cuentas y operaciones electrónicas durante toda la jornada.

El Central dio un paso más para el funcionamiento de cajeros no bancarios

Cómo funcionarán los bancos el jueves 6 de noviembre

Aunque las sucursales físicas permanezcan cerradas, muchas de las operaciones podrán realizarse normalmente a través de plataformas electrónicas. Por ejemplo, los usuarios podrán seguir operando con su home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos sin inconvenientes.

Por el contrario, los trámites que requieren presencia personal, como firmas presenciales, consultas en ventanilla o autorizaciones específicas, deberán reprogramarse para otro día hábil.

Además, los vencimientos de facturas u obligaciones que recaigan en esa fecha serán automáticamente trasladados al siguiente día hábil, de modo de no generar penalidades por el cierre.