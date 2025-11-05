El director ejecutivo de J.P. Morgan elogió la gestión de Javier Milei y afirmó que "Argentina podría cambiar"







Jamie Dimon destacó las políticas económicas del Gobierno y aseguró que el país podría atraer inversiones por más de 100.000 millones de dólares.

Javier Milei con Jamie Dimon durante su encuentro.

El director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon, elogió este martes la gestión del presidente Javier Milei tras reunirse con él en Buenos Aires y aseguró que “Argentina podría cambiar” si el mandatario logra sostener sus políticas económicas durante todo su mandato.

En una entrevista concedida a Reuters tras su encuentro con el presidente argentino, Dimon consideró que la administración libertaria está haciendo “un buen trabajo” en la conducción económica y que el país “tiene una oportunidad real de transformación”.

Los elogios de Jamie Dimon a Javier Milei “Si Milei pudiera seguir implementando sus políticas durante el resto del mandato, y tal vez durante un segundo, Argentina podría cambiar”, afirmó.

El titular del banco estadounidense aseguró que, gracias a la política económica impulsada por La Libertad Avanza, podrían ingresar al país alrededor de 100.000 millones de dólares de capital extranjero. “Hay grandes empresas que quieren invertir allí ahora”, señaló el ejecutivo, quien también se mostró optimista respecto del futuro financiero argentino.

Además, Dimon sostuvo que no cree que Argentina necesite incrementar su deuda externa, pero aclaró que su entidad estaría dispuesta a colaborar si fuera necesario. “Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas”, indicó.

Por otra parte, se refirió al rol del gobierno de Donald Trump en la economía norteamericana y a su posible impacto regional. “El presidente ha dejado claro que cree en la independencia de la Reserva Federal. También ha dejado claro que va a expresar su opinión libremente”, explicó Dimon, en alusión al vínculo entre la Casa Blanca y el sistema financiero global.