Bitcoin repunta tras la promesa de Donald Trump de apoyar la industria de las criptomonedas







Se trata de un alivio para el mercado, que venía sufriendo una tendencia bajista histórica en comparación a otros años.

Hay un "rebote de alivio" de las principales criptomonedas gracias a las declaraciones de Donald Trump.

El mercado de las criptomonedas se recompone este jueves, tras un comienzo de semana con caídas históricas. Bitcoin (BTC) repunta 1,5% y se mantiene en los u$s103.000, una consecuencia inevitable de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo a la industria cripto.

Ethereum (ETH) se acopla a la corrección y escala 3,1%, llegando a alcanzar los u$s3.400. En paralelo, diversas alt coins anotan mayoría de ganancias, como XRP y Lidos Stake Ether (STETH) con un 3%, Solana (SOL) con 1,7% y BNB con 1,4%.

Embed Donald Trump trae alivio al mercado de criptomonedas Este repunte generalizado se debe a que Trump prometió su apoyo a la industria cripto. “Estamos convirtiendo a Estados Unidos en la superpotencia Bitcoin, la capital mundial de las criptomonedas y el líder indiscutible en inteligencia artificial”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, advirtió sobre la competencia en esta carrera: “Le llevamos mucha ventaja a China. Y no olviden que, si no gestionamos bien las criptomonedas, China querrá hacerlo. Ya están empezando, pero quieren consolidarse. Otros países también quieren hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, se convertirá en una gran industria”.

Donald Trump Bitcoin.jpeg Por otra parte, afirmó frente a líderes empresariales y emprendedores que su administración había puesto fin de manera efectiva a la “guerra contra las criptomonedas” iniciada por la oficina del anterior de Joe Biden. Esto ocurrió en la jornada de ayer, en el America Business Forum de Miami, Florida. “Estamos aquí para apoyar una industria vital aquí en Miami”, expresó Trump.

De esa forma, las palabras del presidente estadounidense provocaron un rebote de alivio, así como un aumento del interés abierto de Bitcoin en un 1,59 % durante las últimas 24 horas. Además, el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas pasó de indicar "miedo extremo" a "miedo". Este movimiento del mercado llevó a que los analistas lo observen como una corrección, más que como una tendencia bajista.