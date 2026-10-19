SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
19 de octubre 2026 - 08:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 19 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.518 este lunes, mientras que el MEP se ubicó a $1.535 y el blue a $1.555. Los bonos soberanos argentinos en dólares continuaron bajo presión y el riesgo país medido por J.P. Morgan encadenó una nueva suba y quedó a un paso de los 650 puntos.

Este lunes 19 de octubre, el INDEC publicará los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) correspondientes a septiembre.

El 72% de los menores de 40 años se queda sin plata antes del día 20 y seis de cada diez se endeudaron

Un relevamiento reveló que solo el 3% de los menores de 40 años logra ahorrar. El 81,8% de los argentinos afirma que su salario pierde contra la inflación y el 67% pide algún tipo de intervención estatal frente a la morosidad.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias