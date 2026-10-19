Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 19 de octubre

El dólar mayorista se ubica a $1.518 este lunes, mientras que el MEP se ubicó a $1.535 y el blue a $1.555. Los bonos soberanos argentinos en dólares continuaron bajo presión y el riesgo país medido por J.P. Morgan encadenó una nueva suba y quedó a un paso de los 650 puntos.
El 72% de los menores de 40 años se queda sin plata antes del día 20 y seis de cada diez se endeudaron
Un relevamiento reveló que solo el 3% de los menores de 40 años logra ahorrar. El 81,8% de los argentinos afirma que su salario pierde contra la inflación y el 67% pide algún tipo de intervención estatal frente a la morosidad.