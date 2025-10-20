Luego de que el Banco Central (BCRA) informara la firma del esperado acuerdo con el Tesoro de EEUU para avanzar en un swap de monedas por hasta u$s20.000 millones, las pizarras se dieron vuelta y pasaron a reflejar mayoría de verdes para los títulos soberanos, en contraste con las jornadas previas.
Los bonos en dólares rebotan tras el anuncio de la firma del acuerdo con EEUU
A días de las elecciones, los títulos soberanos en moneda dura habían comenzado en rojo en el premarket de Wall Street. Tras el comunicado del BCRA, comenzaron a darse vuelta.
Los bonos Globales (que rigen por la legislación neoyorkina), operan con subas generalizadas de hasta 1,4%, encabezadas por el Global 2035. Entre los Bonares (títulos bajo ley argentina), se alternan leves subas y bajas, aún sin una tendencia definida.
El mercado encara la recta final de cara a las elecciones con importante volatilidad. En la primera de las cinco ruedas previas a las elecciones del 26 de octubre, los bonos soberanos habían marcado caídas en el premarket de Wall Street este lunes.
En ese contexto, el riesgo país se sostiene en torno a los 1.000 puntos básicos.
Noticia en desarrollo.-
