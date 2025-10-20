Los bonos en dólares rebotan tras el anuncio de la firma del acuerdo con EEUU







A días de las elecciones, los títulos soberanos en moneda dura habían comenzado en rojo en el premarket de Wall Street. Tras el comunicado del BCRA, comenzaron a darse vuelta.

Cómo operan los mercados financieros este lunes. Depositphotos

Luego de que el Banco Central (BCRA) informara la firma del esperado acuerdo con el Tesoro de EEUU para avanzar en un swap de monedas por hasta u$s20.000 millones, las pizarras se dieron vuelta y pasaron a reflejar mayoría de verdes para los títulos soberanos, en contraste con las jornadas previas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los bonos Globales (que rigen por la legislación neoyorkina), operan con subas generalizadas de hasta 1,4%, encabezadas por el Global 2035. Entre los Bonares (títulos bajo ley argentina), se alternan leves subas y bajas, aún sin una tendencia definida.

El mercado encara la recta final de cara a las elecciones con importante volatilidad. En la primera de las cinco ruedas previas a las elecciones del 26 de octubre, los bonos soberanos habían marcado caídas en el premarket de Wall Street este lunes.

En ese contexto, el riesgo país se sostiene en torno a los 1.000 puntos básicos.

Noticia en desarrollo.-