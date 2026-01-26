Oro récord: supera los u$s5.000 por primera vez y el rally continúa en medio de la tensión global

Este lunes, el metal extiende su escalada mientras los capitales fluyen en busca de refugio. Por primera vez, la cotización de la onza cruza ese umbral.

El oro supera los u$s5.000 la onza este lunes , impulsado por los flujos de capitales en búsqueda de refugio. Ocurre en medio de la debilidad del dólar tras una semana turbulenta en la que las tensiones geopolíticas sobre Groenlandia e Irán sacudieron a los inversores, mientras los mercados permanecen en vilo tras las violentas subidas del yen.

El yen sube más de 1% , hasta 153,99 por dólar después de que las fuertes subas del viernes desataran especulaciones sobre una posible intervención. La Reserva Federal de Nueva York llevó a cabo el viernes comprobaciones de los tipos de cambio, según consignó la agencia Reuters, lo que aumenta la posibilidad de una intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para frenar la caída de la divisa.

La perspectiva de una intervención conjunta para apoyar al yen hizo bajar al dólar y, en general, hizo subir a otras divisas. El índice japonés Nikkei baja cerca de 1%, mientras que los futuros de Wall Street pierden hasta 0,3% a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que se celebrará esta semana.

El presidente de EEUU, Donald Trump, proporcionó un alivio temporal a los mercados la semana pasada al dar marcha atrás en sus amenazas arancelarias y restar importancia a posibles medidas contundentes contra Groenlandia. Sin embargo, las nuevas sanciones dirigidas a Irán han reforzado la ansiedad del mercado.

El aumento de la presión estadounidense contra Irán está impulsando al alza los precios del petróleo y el oro, activo refugio, vuela a máximos históricos . Los metales preciosos, incluida la plata, experimentaron un fuerte repunte en lo que va de año, favorecidos también por el debilitamiento del dólar.

¿Por qué sube el oro?

El mercado de materias primas experimenta un sacudón sin precedentes debido al posicionamiento de los inversores hacia activos de seguridad. Este fenómeno responde a una búsqueda de protección frente a la volatilidad económica y tensiones geopolíticas y comerciales actuales.

La cotización del oro marcó un hito histórico al sobrepasar la barrera de los u$s5.000 por onza este lunes. Este ascenso meteórico refleja la urgencia de los capitales por encontrar refugio en un contexto de fricciones geopolíticas que se extienden desde regiones como Groenlandia hasta Medio Oriente y Sudamérica.

En detalle, el metal avanza en la rueda del lunes otro 2,2% hasta los u$s5.090 por onza en los mercados financieros.

El dinamismo del sector está impulsado por un cambio estructural en la demanda. Los bancos centrales de economías emergentes han triplicado sus adquisiciones mensuales, pasando de un promedio histórico de 17 toneladas a unas 60 toneladas en la actualidad. A esto se suma el interés de grandes patrimonios y fondos de inversión que buscan blindarse ante riesgos fiscales y políticas macroeconómicas inciertas.

Entidades financieras de renombre, como Goldman Sachs, han ajustado sus proyecciones al alza, estimando que el precio podría escalar hasta los u$s5.400 para finales de 2026. A diferencia de otros ciclos donde la especulación era pasajera, los analistas sugieren que las coberturas actuales son más persistentes debido a dudas sobre la sostenibilidad de las deudas globales.