Wall Street arranca la semana en rojo y con la lupa puesta en Japón y la Fed

En el resto del mundo, la situación también es bajista.

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes. En el arranque de la semana, los mercados globales retroceden, a días de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) y la posibilidad de una intervención norteamericana sobre el yen japonés , una situación que no ocurre desde hace 15 años .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,17% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones baja apenas 0,04%.

En la previa, las acciones con mayores subas son Newmont Goldcorp (+4,26%), Freeport-McMoran (+4,24%) y Baker Hughes Co (+2,97%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Enphase Energy Inc (-3,6%) e Intel Corporation (-1,66%).

El yen subió el lunes a su nivel más alto en más de dos meses, ante las crecientes especulaciones sobre una intervención coordinada de las autoridades estadounidenses en el mercado de divisas nipón, tras las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi , y del principal diplomático japonés en materia monetaria.

El yen se encuentra bajo presión , en parte debido a la preocupación por la deuda pública japonesa, que supera el doble de su PBI . Además, la suba histórica de los tipos de interés del mercado ha suscitado temores sobre la capacidad de Japón para pagar su deuda, pero Takaichi afirmó que reducirá los impuestos en su campaña para las elecciones anticipadas del 8 de febrero.

EEUU no se ha sumado a ningún esfuerzo coordinado para intervenir en la moneda japonesa desde marzo de 2011, cuando vendió yenes tras el terremoto de Fukushima.

Yen billete japón El yen japonés subió con fuerza en los últimos meses. Lucas Fiol Sabater

La danza de nombres en la Fed

Los inversionistas también redujeron sus posiciones en dólares antes de la reunión de la Fed y del posible anuncio por parte de la administración de Donald Trump del nuevo presidente de la Fed.

El presidente norteamericano dijo el jueves que pronto anunciaría su elección para el próximo presidente de la Reserva Federal, en sustitución del presidente Jerome Powell, siendo Rick Rieder, de BlackRock, el favorito en la página web de apuestas Polymarket, con una probabilidad del 48 %.

El banco central norteamericano fija las tasas el miércoles, y los mercados no esperan cambios, sino que los responsables políticos anuncien nuevos recortes, con una relajación de unos 50 puntos básicos prevista para el año.

Las bolsas globales

En el resto del mundo, la situación también es bajista. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,17%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,04% y el CAC francés acompaña con 0,33%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,08%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,06%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,09%. Mientras, el Kospi surcoreano se contrajo 0,81% y Nikkei japonés cerró con un rojo de 1,83%.