Wall Street sube en el arranque de noviembre pese a la falta de datos por el shutdown

El mejor clima internacional tras la tregua comercial entre EEUU y China, junto con las expectativas por una nueva ronda de balances de empresas tecnológicas, genera optimismo entre los inversionistas.

Este lunes se conocerá el balance de la tecnológica Palantir, mientras que mañana se difundirán los de AMD.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes. En el arranque de semana, y también del mes, los mercados bursátiles se ven impulsadas por el optimismo de los inversionistas ante la tregua comercial entre Estados Unidos y China .

Para esta semana, debido a la prolongación del cierre del gobierno federal de EEUU , la atención normalmente puesta al informe de empleo del Departamento de Estadísticas Laborales pasará a ubicarse a los relevamientos del sector privado, en un contexto en que la baja de tasas para diciembre dejó de ser una certeza .

Mañana se conocerá el informe JOLTS de ofertas de empleo , mientras que el jueves se publicará el informe de la consultora Challenger sobre la cantidad de puestos de trabajo.

A eso se le suman los disputas dentro del seno de la Fed de cara al próximo año . "(Lorie) Logan, de la Fed de Dallas, y (Beth) Hammack, de la Fed de Cleveland, se opusieron a la bajada de tipos de la semana pasada", repasaron desde Hang Seng Bank en su informe diario. "Ambas votarán el año que viene, lo que indica una mayor división en las políticas dentro de la Fed ", agregaron.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,26% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,61%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,09% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Micron (+3,8%), Seagate (+2,2%) y Cisco Systems (+1,8%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Charter Communicat (-1,3%) y Republic Services (-1,02%).

mercados bolsas acciones nyse.jpg Wall Street le dará más peso a los relevamientos privados ante la falta de datos oficiales.

En las últimas dos semanas, seis tecnológicas de las "Siete Magníficas" presentaron sus balances trimestrales, siendo Nvidia, la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, la única que aún no lo ha hecho. Habrá que esperar hasta el 19 de noviembre para conocer sus resultados.

De todas maneras, hasta entonces también habrá otros resultados de peso. Este lunes se conocerá el balance de la tecnológica Palantir, mientras que mañana se difundirán los de la fabricante de chips AMD.

Las bolsas de Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación también es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,69%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,17% y el CAC francés acompaña con 0,22%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,11%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,97%, la bolsa de Shanghái aumentó 0,55% en China. Mientras, el Nikkei 225 japonés aumentó 2,12% y el Kospi surcoreano saltó 2,78%.