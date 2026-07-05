Súper dólar: por qué los analistas creen que todavía tiene margen para seguir fortaleciéndose

El mayor crecimiento de Estados Unidos, una Reserva Federal que mantendría tasas elevadas por más tiempo y la debilidad económica de Europa son los principales factores que, según bancos internacionales, seguirán fortaleciendo a la moneda estadounidense.

El giro restrictivo de la Fed llevó a los analistas a cambiar sus expectativas.

Luego de recuperar terreno durante las últimas semanas, el dólar todavía tendría margen para seguir fortaleciéndose. Al menos esa es la visión que comparten distintas entidades financieras internacionales, que sostienen que la economía estadounidense continúa mostrando fundamentos más sólidos que Europa y que la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) seguirá favoreciendo a la moneda norteamericana.

La expectativa de tasas de interés elevadas durante más tiempo, un crecimiento económico superior al de la Eurozona y la persistencia de presiones inflacionarias conforman el escenario que, según los especialistas, seguirá impulsando al dólar durante los próximos meses.

Uno de los principales argumentos es la política monetaria de la Reserva Federal. Desde Rabobank consideran que la Fed no comenzará a bajar las tasas durante 2026, ya que la economía estadounidense continúa mostrando fortaleza y la inflación todavía no permite un relajamiento de la política monetaria.

Las tasas altas suelen fortalecer al dólar porque aumentan el rendimiento de los activos financieros denominados en esa moneda y atraen mayores flujos de inversión hacia Estados Unidos. En la misma línea, Bankinter estima que el primer recorte recién llegaría en 2027, una vez que la inflación vuelva a ubicarse cerca de sus niveles objetivo.

El crecimiento económico también aparece como uno de los principales factores que respaldan al dólar. Bankinter proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos crecerá 2,3% durante 2026 , frente a apenas 0,8% previsto para la Eurozona.

Detrás de ese desempeño aparecen un mercado laboral que continúa sólido, un consumo privado resiliente y un fuerte proceso de inversión vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial y las grandes compañías tecnológicas. Según la entidad, estos factores seguirán sosteniendo el atractivo de los activos estadounidenses y, por ende, la demanda de dólares.

Mientras Estados Unidos mantiene un escenario expansivo, Europa enfrenta un contexto mucho más complejo. Rabobank considera poco probable que el euro recupere rápidamente terreno frente al dólar debido a las débiles perspectivas de crecimiento de la región.

En la misma dirección, J. Safra Sarasin estima que la Eurozona crecerá apenas 0,5% este año, afectada por la desaceleración económica, tasas de interés elevadas, un menor impulso fiscal y el impacto que aún generan las tensiones geopolíticas sobre la actividad. Este escenario también limita el margen del Banco Central Europeo para adoptar una política monetaria más restrictiva que pueda fortalecer al euro.

Mientras Estados Unidos mantiene un escenario expansivo, Europa enfrenta un contexto mucho más complejo. Pixabay

El contexto internacional también juega a favor del dólar

Los especialistas coinciden en que el reciente giro más restrictivo de la Reserva Federal volvió a posicionar al dólar como uno de los principales activos de refugio del mercado.

A esto se suma que, pese a la baja reciente del petróleo, las presiones inflacionarias continúan siendo elevadas, lo que reduce la probabilidad de una baja de tasas en el corto plazo.

Por eso, aunque algunos analistas consideran que el dólar podría depreciarse en el largo plazo, creen que durante los próximos meses seguirá respaldado por una combinación de tasas de interés elevadas, mayor crecimiento económico y una economía estadounidense que continúa mostrando un desempeño superior al de Europa.