El dólar blue opera a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 6 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 6 de julio
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 6 de julio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 6 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.488,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 6 de julio
El dólar CCL opera a $1.596,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 6 de julio
El dólar MEP opera a $1.524,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.556,49, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.359, según Binance.