¿Quedan dólares del agro? Los cálculos que hace el mercado sobre las divisas que todavía podrían ingresar

Mientras el mercado sigue de cerca la evolución del dólar, bancos y consultoras estiman que el agro todavía podría aportar más divisas para el segundo semestre. Sin embargo, no será la única fuente que deberá recurrir el Gobierno.

La aceleración que mostró el dólar durante junio volvió a poner el foco sobre uno de los principales interrogantes del mercado cambiario: ¿el agro ya liquidó la mayor parte de la cosecha o todavía quedan divisas por ingresar que puedan sostener la oferta de dólares durante el segundo semestre?

Los informes que circulan entre bancos y consultoras coinciden en que todavía existe margen para que el complejo agroexportador continúe aportando divisas, aunque difieren en la forma de medir ese potencial.

Mientras algunos analistas ponen el foco en las liquidaciones que podrían concretarse en los próximos meses, otros observan el volumen de producción que aún permanece sin precio fijado y que podría comercializarse hasta bien entrado 2027. Según un informe de Galicia Research, durante el primer semestre el ingreso de divisas del complejo agroexportador se ubicó aproximadamente 9% por debajo del promedio registrado entre 2009 y 2021 para igual período.

La entidad atribuye esa diferencia al retraso que registró este año la cosecha gruesa. Si esa demora termina normalizándose, estima que podrían ingresar alrededor de u$s2.600 millones adicionales respecto del flujo habitual esperado para los próximos meses.

Desde el banco consideran que ese ingreso extra contribuiría a moderar parte de la volatilidad cambiaria que comenzó a observarse durante junio.

Este ingreso extra contribuiría a moderar parte de la volatilidad cambiaria

La consultora Econviews, por otra parte, comparte el diagnóstico de que el agro continúa siendo el principal proveedor de divisas del mercado oficial, aunque advierte que ese aporte tenderá a disminuir durante la segunda mitad del año. Como ocurre habitualmente por cuestiones estacionales, el ingreso de dólares comienza a desacelerarse una vez finalizada la cosecha gruesa, mientras que la recuperación de la actividad económica suele incrementar las importaciones y la demanda de divisas.

En ese contexto, la consultora sostiene que el Gobierno deberá reemplazar progresivamente ese flujo por otras fuentes estructurales de generación de dólares, entre ellas las exportaciones energéticas.

En este escenario, el mercado seguirá de cerca el ritmo de liquidación del sector agroexportador. Si bien todavía quedan divisas por ingresar que podrían aportar mayor oferta al mercado cambiario en los próximos meses, los analistas coinciden en que el Gobierno deberá apoyarse cada vez más en otras fuentes estructurales de generación de dólares para sostener el equilibrio cambiario durante la segunda mitad del año.