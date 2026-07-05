Sociedades dirigidas por la Inteligencia Artificial: la opinión de especialistas sobre el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









La propuesta de reforma de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales ya se debate en el Senado de la Nación. Los especialistas, entre el optimismo y el pedido de supervisión de los agentes de IA.

Sturzenegger acudió una vez más al Senado a defender su proyecto de reformas de sociedades. Senado

El proyecto se anunció primero en la Argentina pero llamó la atención internacional antes que en nuestro país por una publicación conjunta de Javier Milei y Federico Sturzenegger: en un artículo en el Financial Times, desarrollaron el marco ideológico que impulsa el proyecto de reforma a la ley de sociedades. ¿El objetivo? Flexibilizar reorganizaciones empresariales, digitalizar las registraciones societarias y habilitar que los directorios no estén compuestos por seres humanos, sino por agentes de Inteligencia Artificial (IA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este último apartado es el más paradigmático del proyecto que el propio Sturzenegger ya defendió en el Senado de la Nación. La propuesta empujó al israelí Yuval Harari, uno de los referentes globales de la incorporación de la IA en las sociedades, a una respuesta en el mismo periódico británico. "No será fácil disuadirlas de no participar en actividades directamente ilegales, porque la sanción máxima -la cárcel- es irrelevante para las IA", escribió. El ministro argentino aprovechó la instancia parlamentaria para contestarle: "No hay ningún motivo para pensar que la inteligencia artificial va a ser más insegura que un humano".

"¿Va a funcionar esto? No lo sabemos. ¿Vale la pena para la Argentina intentarlo? Claro que sí, porque si esto efectivamente funciona abre la puerta para un desarrollo que quizás no hubiéramos imaginado", insistió Sturzenegger. Ese intercambio no pasó desapercibido por la comunidad tech nacional. “Fue un falso debate”, calificó Alan Daitch, cofundador de Digodat y divulgador de IA, quien entendió que habilitar las sociedades automatizadas “en su esencia no cambia con lo anterior”: “Igual va a haber presencia humana, que a última instancia van a ser responsables si el algoritmo le pifia". “Me imagino que el cambio real y la distinción la vas a tener en una legislación posterior -porque esta no la incluye- en un diferencial de impuestos para pagar menos y promocionarlo", intuyó.

Imagen del Congreso de la Nación creada con IA. Grok Reforma de la ley de sociedades: qué dicen los especialistas en IA La propuesta de reforma de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales consta de 277 artículos. Todos los consultados por Ámbito coincidieron en la necesidad de un debate exhaustivo para no dejar lugar a ambigüedades en una redacción que debe ser modificada. En ese sentido se expresó la autora de “Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato”, Irina Sternik, que opinó que “en la discusión de estas normas, que se presentan como revolucionarias, falta participación de organizaciones civiles y de expertos en la materia. Y falta también una explicación más clara sobre qué implican y en qué consisten, sobre todo para los ciudadanos, que tienen derecho a entender. ¿A quién benefician? ¿Por qué querríamos empresas con ausencia de trabajo humano?”.

Sobre el articulado del proyecto respondió el especialista en soportes técnicos, Hugo Delboy, quien detalló que la redacción final debería constar con una “definición de parámetros técnicos para los agentes de IA, estándares de auditoría algorítmica, protocolos de testing y umbrales de autonomía” para “asegurar una competencia enmarcada dentro del ámbito técnico-legal”. En ese sentido, también sugirió que se exprese “la supervisión activa de los agentes de IA, seguros de responsabilidad civil, mecanismos de desconexión” y “el alcance de una persona para intervenir frente a un agente de IA en la empresa automatizada”.

Con mayor optimismo recibió la propuesta el presidente de Democracy Earth Foundation y autor de Tecnosapiens, Santiago Siri, quien consideró que "en líneas generales es una propuesta audaz, que no tiene precedente en el mundo". "Indudablemente tiene potencial en insertar a la Argentina en la conversación mundial de IA, porque justamente hay mucho capital e interés en una legislación de estas características", analizó el especialista y apuntó que "los agentes están ganando cada vez mayores niveles de autonomía, por lo que plantear en el siglo XXI un vehículo que permita adaptarse a las formas en que operan la IA no me parece descabellado". Con él coincidió Lucas Arias, ingeniero informático y miembro del Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la UTN, quien sostuvo que “el proyecto va en la dirección correcta, pero su viabilidad real depende de una condición que hoy no está resuelta: quién responde cuando un sistema autónomo causa daño”. “Argentina necesita marcos legales que reconozcan que las decisiones empresariales ya no las toman solo personas”, continuó y señaló que “la ley societaria empiece a nombrar eso es un paso de madurez institucional”. Sin embargo, sostuvo que es imprescindible que “el marco regulatorio sea suficientemente robusto para atraer a quienes construyen, no solo a quienes optimizan su estructura jurídica”. El proyecto de reforma de la ley de Sociedades tuvo su primer debate de comisión en el Senado. Senado En términos económicos, Arias indicó que “el efecto más inmediato no es sobre el capital nacional sino sobre el internacional. Los fondos y corporaciones que evalúan Argentina como hub de desarrollo de IA tienen en el vacío regulatorio uno de sus principales argumentos para no comprometerse”. Así, “el impacto inicial va a verse más en recaudación fiscal que en inversión productiva: estructuras que hoy operan en jurisdicciones offshore van a encontrar en Argentina un marco conveniente para relocalizarse, y eso genera ingreso fiscal genuino. Pero eso no es lo mismo que empleo calificado, transferencia tecnológica o valor agregado nacional”. Finalmente, manifestó que la ley debe complementarse “con una figura de responsable humano designado con obligaciones explícitas de supervisión y responsabilidad efectiva frente al Estado y a terceros”. Reforma de la ley de Sociedades: algunos puntos del proyecto Dentro de la propuesta del Poder Ejecutivo de reforma a la ley de Sociedades se incluyen: Digitalización plena del sistema societario : se incorpora domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y legajos empresariales completamente electrónicos.

: se incorpora domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y legajos empresariales completamente electrónicos. Sociedades Automatizadas: creación de un marco legal específico para empresas manejadas casi íntegramente por tecnología, reemplazando tareas administrativas, comerciales o financieras por sistemas automatizados, algoritmos e inteligencia artificial.

creación de un marco legal específico para empresas manejadas casi íntegramente por tecnología, tareas administrativas, comerciales o financieras algoritmos e inteligencia artificial. DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas —: conformación de las estructuras digitales vinculadas al universo cripto y blockchain, donde las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin una conducción empresarial tradicional como directorios o gerencias.

—: conformación de las estructuras digitales vinculadas al universo cripto y blockchain, donde las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin una conducción empresarial tradicional como directorios o gerencias. Mecanismos simplificados para reorganizaciones empresariales: se permitirá que una empresa absorba directamente otra subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar procesos asamblearios.

se permitirá que una empresa absorba directamente otra subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar procesos asamblearios. Modificación en sociedades: se reestablece la Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y se desconocen las Sociedades en Comandita Simple (S.C.S.). Proyecto de reforma de ley de Sociedades