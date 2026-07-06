Charlas de Quincho: más que vinos en Bolsa mendocina, cumpleaños de un empresario top y un 4 de Julio con ritmo local

Se habló de minería en Cuyo, pero también de las elecciones. El Gobierno sonríe sin Adorni y planea introducir colectoras para 2027. Festejo de Brito en la torre del Macro, con presencias destacadas. Nacho Torres pasó por la Rosada y debutó Ravier como vocero. Cumbre libertaria en la Patagonia terminó a los piedrazos. Despedida del embajador israelí, que confesó su pasión futbolera. Entre Elvis y Fátima pasó la celebración por la Independencia de EEUU.

Un 4 de julio con Elvis, Fátima y una fila de gobernadores; el debut de Ravier y el cumpleaños de Brito.

"Muchaaachos, ahora nos volvimo' a ilusionar..." . Cantan en la Casa Rosada, pero nada tiene que ver el Mundial y la pobre victoria de la Selección contra un rival con nivel de Primera B Metropolitana . "Quiero ganar elecciones, y colectoras llevar", sigue la letra del cántico que se entona en los pasillos, revoleando por el aire boletas únicas de papel.

Pero claro, Milei. El Presidente no la vio durante más de tres meses. Es que la salida de Adorni infló de optimismo al Gobierno, que ahora vuelve a gestionar, a enviar proyectos al Congreso , a convocar a los siempre amigables gobernadores. Y con la llegada del "Colo" Santilli , otro hombre del PRO que gana terreno en la gestión libertaria, se reactivó el operativo 2027 .

La reforma política camina a paso lento pero constante, y el nuevo jefe de Gabinete busca tentar a los mandatarios provinciales para que cuelguen sus candidatos a legisladores nacionales de la figura de Milei Presidente. Tiene chances de lograrlo, por supuesto, sobre todo porque los gobernadores calibran que habrá segunda vuelta . Y allí, con diputados y senadores adentro, las cartas vuelven a repartirse. Hasta el grito de "No va más", cuando se cierran las apuestas y la bola entra a girar en la ruleta.

El Mundial domina la opinión pública, y todos los movimientos tácticos entraron en pausa. Pero también sirve el rodar de la pelotita para mostrarse. Como lo hizo, por caso, Sergio Massa, quien fue a la Universidad de San Martín con su esposa Malena Galmarini para aplaudir a su hija Milagros , recibida de licenciada en Ciencias Políticas. Pero como la ceremonia se extendió y terminó mirando el partido Argentina-Cabo Verde en la casa de estudios, rodeado de jóvenes. Mencionó el exministro que el Frente Renovador está en carrera y cazando nuevos dirigentes de otros espacios. "Un robo hormiga", dijeron. Por caso, en estos días logró hacerse de una exlibertaria, Débora Ruiz Zeballos, concejala de San Isidro . "Recién ingresada a la política y sin historia militante, entró como concejala en 2023 por La Libertad Avanza", comentó.

Semana cargada de quinchos: cumpleaños de Brito en la torre del Macro, movimientos en la Casa Rosada, donde debutó el nuevo equipo de comunicación, gobernadores que prometen artefactos a periodistas o un encuentro turbulento de libertarios en Río Gallegos. Mendoza también tuvo movimientos, y Alfredo Cornejo busca la manera de tabicar a Luis Petri.

Minería, vinos y política en Mendoza

Ni la nevada que sorprendió a Mendoza ni el frío polar alcanzaron para enfriar el clima que se vivió en la Bolsa de Comercio de Mendoza. El tradicional Mines & Wines, que originalmente iba a realizarse en Bodega Séptima pero debió mudarse por las bajas temperaturas, terminó encontrando un escenario más acorde al momento que atraviesa la minería provincial. El imponente salón principal de la Bolsa, con una pantalla LED monumental que dominaba toda la escena, livings distribuidos entre empresarios e inversores, obras de arte sobre los laterales y una puesta casi cinematográfica, fue el punto de encuentro de Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza), Hebe Casado (vicegobernadora), Jimena Latorre (ministra de Energía y Ambiente), Sebastián Piña (Impulsa Mendoza), Rodolfo Vargas Arizu (ministro de Producción), Patricia Giménez (ProMendoza), Santiago Pérez Araujo (Bolsa de Comercio de Mendoza), Guillaume Légaré (Bolsa de Toronto), Guillermo Pensado (CAMEM), Manuel Benítez (CAPMIN), Raymond Harari (Argentina Metals) y hasta Emilio Guiñazú Fader (consultor y ex Impulsa Mendoza), que reapareció en su nuevo rol privado tras dejar a Piña al frente de la agencia Impulsa Mendoza.

El momento culmine fue la filmación del tradicional toque de campana que anunciará oficialmente el próximo 10 de julio el debut de Argentina Metals en la Bolsa de Toronto, con lluvia de papelitos, aplausos y clima de festejo. Ahí, el protagonista fue el panameño Ray Harari, miembro de una familia con importantísimos negocios inmobiliarios y rurales en la región, pero un lote de licencias oficiales de ropa deportiva y de diseño, que casi todos los argentinos tienen en sus placares.

Gran quincho mendocino en la Bolsa de Comercio.

Después llegó el verdadero quincho mendocino. Circularon bandejas interminables de bocados fríos y calientes, minihamburguesas, cazuelas con carnes mechadas y verduras, tablas rebosantes de fiambres, quesos, panes y frutos secos, mientras para los abstemios había cafetería y pastelería. En las copas desfilaron malbec, cabernet franc y sauvignon de distintas bodegas, aunque, entre tanto patriotismo vitivinícola, el comentario repetido fue que el vino que más refill consiguió fue un Chardonnay de Sommos, servido bien helado, casi a la misma temperatura que marcaba el termómetro en la calle.

Pero donde realmente levantó temperatura la conversación fue lejos del escenario. Un altísimo funcionario provincial descargó una crítica feroz contra la proliferación de nuevas cámaras de proveedores y clústeres vinculados a energía y minería. "Con los que ya están estamos bien. No hace falta que vengan altaneramente a decir que van a bloquear proyectos si no consiguen contratos. Así no funciona Mendoza", lanzó, con evidente fastidio y mirando de reojo lo que ocurre en San Juan. La referencia fue directa a la presión que allí ejercen las entidades proveedoras y que terminó derivando en la ley de compre local con 80% de imposición mínima. Las mineras más grandes del mundo ya empiezan a recalcular proyectos.

En Mendoza aseguran que no piensan recorrer ese camino con un compre mendocino, como se lo piden al gobierno de Cornejo. "Si vienen a hacer eso de bloquear violentamente proyectos para extorsionar y pedir cosas, vamos a ser los primeros en destruirlos", fue otra de las frases que más circuló entre copas. La lógica oficial es exactamente la inversa: abrir la puerta a proveedores con experiencia internacional -incluidos los chilenos- y competir sin proteccionismos.

La mesa de fiambres, con estrés de demanda.

En esa línea también volvió a escucharse una definición que ya empieza a convertirse en mantra dentro del Gobierno: "No necesitamos un compre mendocino porque nuestros proveedores son totalmente competitivos en cualquier provincia y en cualquier país". Incluso hubo quienes fueron un paso más allá y deslizaron que, una vez consolidada la política minera, podría abrirse hacia fines de 2027 o 2028 el debate para modificar la prohibitiva Ley 7.722. "Los inversores merecen tener la posibilidad de hacer minería en cualquier rincón de Mendoza, como quieren", comentaban algunos de los impulsores de esa idea. La convicción oficial es que, gobierne quien gobierne, "la minería ya es política de Estado y nadie va a retroceder; al contrario, se va a seguir avanzando".

Como suele ocurrir en todo quincho político, después del cobre apareció inevitablemente la elección de 2027. Mientras a nivel nacional se discute el futuro de las PASO, en Mendoza el gobernador y su ministro Natalio Mema (Gobierno de Mendoza) afinan el tablero. La intención oficial es conservar las primarias, aunque revisando financiamiento, costos y quiénes realmente deben competir en internas.

Detrás de esa discusión técnica aparece la verdadera incógnita: Luis Petri (exministro de Defensa). En los corrillos daban por descontado que será candidato a gobernador sí o sí. El interrogante es bajo qué paraguas. Una posibilidad es un gran acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, con Petri encabezando la fórmula y un hombre de Cornejo acompañándolo. Otra, que compita dentro de las PASO radicales libetarias. Pero quienes conocen la cocina provincial advierten que el gobernador "no tiene feeling" con el actual diputado y ¿piloto de avión? y por eso trabaja silenciosamente en un plan alternativo: impulsar tres candidatos propios (dos ministros y a Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza) para que se midan entre sí y llegue el mejor posicionado. En este caso, el premio para los libertarios, si hubiera acuerdo con la Casa Rosada, sería la vicegobernación, con Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza Mendoza) como principal nombre.

Si no hay entendimiento con los hermanos Milei, el escenario cambia por completo: Petri podría jugar con sello demócrata propio y librar una pelea frontal contra buena parte de Cambia Mendoza. En definitiva, nadie se anima todavía a anticipar el desenlace electoral. Lo único sobre lo que todos parecían coincidir, entre brindis y brindis, fue que Mendoza ya decidió que la minería será uno de los motores de su futuro. Y, de paso, que sigue convencida de que también tiene los mejores vinos del mundo.

Nacho Torres prometió donar dos caloventores

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió con Diego Santilli y mantuvo una postura prudente frente a la discusión por una eventual reforma electoral. Según trascendió, en el encuentro hablaron sobre la situación política nacional, el escenario legislativo y la necesidad de construir consensos antes de avanzar con cambios en las reglas de votación.

El gobernador de Chubut junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Casa Rosada

Torres evitó definiciones tajantes sobre el proyecto impulsado por el oficialismo y remarcó que cualquier modificación debe analizarse con cuidado. En ese sentido, planteó que una reforma electoral requiere acuerdos amplios y no puede quedar atada únicamente a la coyuntura política del momento.

Después de la reunión, el gobernador pasó por la sala de periodistas de la Casa Rosada, un espacio que atraviesa fuertes restricciones durante la gestión de Javier Milei, y que se acentúan día a día pese al recambio de vocero. Allí descubrió las malas condiciones en las que trabaja la prensa acreditada en Balcarce 50 y se mostró sorprendido por la falta de calefacción y el estado general del lugar.

Al ver la situación, Torres prometió donar dos caloventores para mejorar el espacio de trabajo de los periodistas. El gesto fue recibido con sorpresa por los acreditados, que desde hace tiempo conviven con restricciones para desarrollar su trabajo y con un espacio que dista de ofrecer condiciones cómodas.

Un 4 de julio con Elvis, Fátima y una fila de gobernadores

Javier Milei volvió a dejar en claro que la relación con Estados Unidos ocupa un lugar central en su política exterior. El Presidente se convirtió en el primer mandatario argentino en ejercicio en participar de la celebración del 4 de Julio en la residencia oficial del embajador estadounidense, Peter Lamelas. Apenas llegó al Palacio Bosch, cerca de las 20 del martes, fue recibido con un prolongado abrazo del diplomático, una imagen que muchos de los invitados interpretaron como el símbolo de la cercanía que hoy exhiben la Casa Rosada y la administración de Donald Trump.

La recepción reunió a buena parte del poder político y económico. Recién salidos de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, varios gobernadores hicieron escala en la embajada. Raúl Jalil, Martín Llaryora y Alberto Weretilneck compartían canapés y conversaciones con dirigentes nacionales, mientras por los salones circulaban Cristian Ritondo, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Nahuel Sotelo, Francisco Paoltroni y Damián Arabia.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

La puesta en escena también dio de qué hablar. Las escalinatas del Palacio Bosch estaban decoradas con obras de arte y banderas estadounidenses, mientras en uno de los salones un imitador de Elvis Presley animaba la recepción. El cierre, sin embargo, quedó en manos de Fátima Florez, que sorprendió a los invitados al interpretar "New York, New York" caracterizada como Liza Minnelli, con Javier y Karina Milei siguiendo el show desde las primeras filas.

En uno de los sectores más concurridos de la residencia, una cabina interactiva recreaba el universo de Toy Story. Con efectos de luces y una escenografía que simulaba una experiencia en tres dimensiones, los invitados podían tomarse una fotografía que luego los mostraba con el rostro montado sobre el traje de Buzz Lightyear, uno de los personajes más emblemáticos de la película.

Arenga de alto voltaje y un detalle que no pasó inadvertido

La reunión de Javier y Karina Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza tuvo como objetivo encolumnar al oficialismo de cara a la segunda mitad del año y reforzar el mensaje de unidad tras los últimos movimientos en el Gobierno. El Presidente arengó a los legisladores a sostener el rumbo de las reformas y pidió redoblar el esfuerzo para avanzar con la agenda oficialista. En ese marco, llamó la atención que no hubiera referencias a Manuel Adorni, una ausencia que varios interpretaron como una señal de que la nueva etapa ya está en marcha.

Según reconstruyeron asistentes al encuentro, el clima fue de entusiasmo y fuerte respaldo al Gobierno. Karina Milei también tomó la palabra para destacar la necesidad de mantener la coordinación política y consolidar el armado libertario, en una reunión que sirvió para alinear expectativas de cara a los próximos debates parlamentarios.

Karina Milei encabezó la reunión con diputados y senadores. Presidencia

Entre los comentarios que circularon después del encuentro hubo uno que se repitió con insistencia y poco tenía que ver con la política. Varios diputados contaron que la convocatoria fue de extrema sencillez en materia de hospitalidad. No hubo almuerzo ni servicio de catering y únicamente se ofrecieron agua y café.

El debut de Adrián Ravier llevó el sello de Santiago Caputo

El debut de Adrián Ravier como vocero presidencial estuvo lejos de ser improvisado. En Casa Rosada cuentan que detrás de la conferencia hubo varios días de preparación junto al equipo de Santiago Caputo, donde se definieron el tono, los principales ejes del mensaje y hasta las respuestas esperadas para las preguntas más sensibles. La intención era evitar sobresaltos en el primer examen público del reemplazante de Manuel Adorni.

Quienes siguieron de cerca la puesta en escena aseguran que cada detalle fue pensado. La sala apareció renovada, con una estética distinta, una pantalla para acompañar la exposición y un formato más cercano a una presentación económica que a una conferencia política tradicional. Las "filminas", que despertaron comentarios entre los presentes, fueron parte de una estrategia para reforzar el perfil técnico que el Gobierno busca imprimirle al nuevo vocero.

Ámbito

También hubo coordinación entre los equipos de comunicación de los ministerios para seleccionar los principales logros de gestión que Ravier debía destacar en su exposición. La presencia de Santiago Caputo en la sala, siguiendo atentamente la conferencia desde un segundo plano, fue leída por varios funcionarios como una muestra de que el asesor presidencial mantiene un rol central en el diseño de la estrategia comunicacional del Gobierno.

En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es consolidar un esquema diferente al que caracterizó la etapa anterior. La idea es combinar conferencias semanales con presentaciones temáticas sobre economía, educación u otras áreas de gestión, mientras Ravier intenta construir un perfil propio, menos confrontativo y más enfocado en explicar políticas públicas.

Brito cumplió años con asistencia variada

El último piso de la torre de Macro fue ambientada especialmente para el cumpleaños del banquero Jorge Brito, uno de los empresarios del momento por su potencial electoral.

Entre el incesante bandejeo se vio una concurrencia variopinta, con políticos de distinto signo, una señal de que el empresario tiene cintura para moverse entre distintas vertientes, una de las características que hacen que su nombre resuene cada vez que se habla de candidatos que refresquen la oferta en 2027. "Puede ir al norte y sacarse una foto con el Perro Santillán y después reunirse con un empresario de renombre mundial", mencionaba uno de los asistentes, en referencia al encuentro de Brito con el dirigente social norteño.

Hubo presencia PRO, como María Eugenia Vidal, Federico Salvai o el vicepresidente del Senado bonaerense Alex Campbell. Diego Bossio, Emilio Monzó, Pepe Scioli, el gobernador jujeño Carlos Sadir, Luis Barrionuevo también fueron de la partida, así como el empresario de medios Jorge Fontevecchia o el director del BAPRO Marcelo Daletto.

Por supuesto, fue consultado por las elecciones 2027 y aclaró que tiene contactos con numerosos dirigentes, pero eludió cualquier definición sobre una candidatura. Mencionó a más de un asistente su mirada pragmática, capaz de reconocer buenas experiencias de distintos sectores políticos. Valora el orden macro de Milei pero coincide en los cuestionamientos a los libertarios por la caída del salario o el deterioro de las industrias.

Otro de los temas que rondaron en el festejo fue la salida la Bolsa de Nueva York de Genneia, la empresa distribuidora energética donde Brito es accionista. Sería la primera en comenzar a cotizar en Wall Street en la era Milei.

Río Gallegos: piedrazos, foro libertario y u$s600 millones

Un quincho libertario se trasladó a Santa Cruz, a la capital Río Gallegos, donde buena parte de la dirigencia violeta se trasladó para el Foro Austral de la Libertad.

"Un encuentro político y filosófico", lo definió uno de los asistentes. Llegaron hasta las áridas tierras patagónicas, casa central del kirchnerismo, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Guillermo Montenegro y Gladys Montiel, además de las diputadas nacionales Lilia Lemoine, Juliana Santillán y Karen Reichardt, y el senador riojano Juan Carlos Pagotto. Entre los más buscados estaba el local Jairo Guzmán, diputado nacional que asoma como potencial candidato de LLA en las elecciones provinciales. Guzmán explicó que el objetivo del encuentro era “dar esa batalla de ideas que no tiene nada que ver con lo político”.

De política se habló, por supuesto, con foco en la reforma electoral, que el Gobierno busca instaurar, con el fin de las PASO y el retorno de las colectoras, donde la provincia puede ser uno de las posibilidades para engrosar la oferta con terminal en Milei 2027. No obstante, el color llegó de manera lamentable por los hechos bochornosos de la previa. Militancia feminista, gremial y una columna del Partido Obrero se concentraron en las inmediaciones del Club Río Gallegos y arrojaron piedras, huevos, tomates, cebollas y botellas contra la comitiva libertaria. Lemoine responsabilizó públicamente al intendente de Río Gallegos, el kirchnerista Pablo Grasso, de haber enviado “empleados municipales”. Más tarde, el gobernador Claudio Vidal repudió las agresiones.

MUY GRAVE como el intendente kirchnerista de Rio Gallegos mandó a su gente a apedrear mujeres al Foro Austral de la Libertad.



Los fascistas son ellos. pic.twitter.com/clTSpmA6zx — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) June 26, 2026

El mandatario se muestra cada vez más cercano a la Casa Rosada, a medida que crece la presión en la provincia, jaqueada por diversos frentes, entre ellos el financiero y el laboral. Vidal siente el respirar en la nuca de Grasso, pero también las ambiciones libertarias de lograr en 2027 una victoria en el KM Cero de los Kirchner. Por caso, pese a la buena sintonía, los libertarios santacruceños están decididos a bloquear el pedido de endeudamiento que el gobernador llevó a la Legislatura, por u$s600 millones. Vidal espera hacer valer su acercamiento a Milei y a Diego Santilli para que avance ese fondeo que, según dice a quienes lo visitan, "permitiría que la provincia se ponga de pie".

Despedida del embajador y una curiosidad futbolera

El embajador de Israel, Eyal Sela, fue agasajado con un desayuno por Jorge Macri por el fin de su gestión al frente de la representación diplomática en Buenos Aires. Participaron referentes de las principales instituciones de la comunidad judía argentina. Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA; Mauro Berenstein, presidente de la DAIA; Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano; Jorge Knoblovits, secretario general del Congreso Judío Latinoamericano; rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Lubavitch Argentina; Daniel Gurfinkiel, presidente de la Sociedad Hebraica Argentina; Claudio Presman, Vicepresidente de la Sociedad Hebraica Argentina; y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí. Jorge Macri estuvo acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el legislador porteño Waldo Wolff.

“La relación entre Buenos Aires e Israel se expresa en un profundo vínculo institucional, en una agenda de diálogo y cooperación con ciudades como Tel Aviv y Jerusalem, así como también en el trabajo permanente con el sector privado e instituciones de la comunidad judía que son parte fundamental de la identidad de nuestra Ciudad”, dijo Fulvio Pompeo, responsable de coordinar las iniciativas de la ciudad para prevenir y combatir el antisemitismo y promover la convivencia pacífica.

Macri y Sela, durante el agasajo al embajador.

Antes, Jorge Macri había participado del Encuentro Federal, organizado por la AMIA, donde se recordó a las víctimas del atentado y se reafirmó el compromiso con la memoria y la justicia. En ese mismo contexto, la DAIA presentó su Informe Anual sobre Antisemitismo.

En su despedida con el clima mundialista de fondo, Sela, hombre futbolero, recordó su paso por distintas canchas del fútbol argentino, como la de Gimnasia de La Plata, por ejemplo. Más llamativa fue su visita a Chacarita, que algunos por lo bajo denominaron como una suerte de "traición". Es que el "Funebrero" es el clásico rival de Atlanta, "el Bohemio", que tiene entre sus hinchas a buena parte de la comunidad judía.