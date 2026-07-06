Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 6 de julio en el Mundial 2026

Locura por el Mundial 2026: cuánto cuestan las entradas para ver la Selección argentina contra Egipto

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Es la campeona defensora, es un cruce inédito y es la última Copa del Mundo con Lionel Messi: los argumentos para que la pasión nacional viaje hacia los EEUU a ver a la Selección argentina son muchos. Pero desde el primer día se conocían los altos costos de poder presenciar en vivo el Mundial 2026 y eso se ratifica con el precio de las entradas para ver al equipo de Lionel Scaloni contra Egipto, en los octavos de final.

Según pudo conocer Ámbito, y más allá de los paquetes que ofrecen agencias de viaje, las reventas para poder ver a la Selección argentina el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta parten desde los u$s2.100 en categoría 3, mientras que las entradas para la categoría 1 rondan entre los u$s3.000 y u$s3.200, según el bloque de la tribuna a la que se acceda. La particularidad es que muchas opciones de compra de los ingresos son en paquetes de entre 8 y 10 personas.

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