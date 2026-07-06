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6 de julio 2026 - 10:22

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 6 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina comienza su preparación en Atlanta con la mira puesta en el partido del martes ante Egipto.

La Selección argentina comienza su preparación en Atlanta con la mira puesta en el partido del martes ante Egipto.

Por AFA

El equipo de Lionel Scaloni tuvo su primera práctica en Atlanta y el entrenador hablará este lunes antes del cruce con Egipto por los octavos.

La Selección argentina comienza este lunes su preparación en Atlanta de cara al partido frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Tras arribar el domingo a la ciudad estadounidense, el plantel realizará su primera práctica desde las 11:30, hora local (12:30 de la Argentina), con la mira puesta en el encuentro del martes.

La jornada también estará marcada por la palabra de Lionel Scaloni, quien brindará una conferencia de prensa a las 19:30 (hora argentina). Se espera que el entrenador comience a despejar algunas de las incógnitas sobre la formación titular para el cruce de eliminación directa.

De cara al duelo frente a Selección de Egipto, el cuerpo técnico analiza al menos dos modificaciones en el equipo inicial y mantiene dudas en distintas líneas, con la única certeza de Emiliano Martínez bajo los tres palos. El partido se disputará este martes desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium.

Argentina enfrenta a Egipto en octavos de final: día, hora, sede, árbitros y cómo verlo

Mañana Argentina se enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras un exigente encuentro con Cabo Verde que terminó 3-2 en el alargue y con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero. Los Faraones, por su parte, vienen de gran una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 con Australia, luego de igualar 1 a 1 en el complemento.

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Mundial 2026: el historial entre la Selección argentina y Egipto

Fue una jornada sufrida para la Selección argentina y Egipto, que se encontrarán en octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni le ganó 3 a 2 a Cabo Verde y chocará nuevamente contra un equipo africano. En este caso, los egipcios superaron en 16vos a Australia por penales.

Los seleccionados de África vienen siendo la sensación del campeonato Mundial y, pese a que muchos terminaron su participación en 16vos de final, su combinación de estrategia y despliegue físico los convierte en rivales a temer. Consigueron su pasaje a octavos Marruecos y Egipto.

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La FIFA confirmó al francés Francois Letexier como árbitro para el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final

La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro del encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La designación fue oficializada este domingo y determinó que Letexier estará acompañado por una terna integrada mayoritariamente por árbitros franceses. El juez de 37 años afrontará así un nuevo compromiso en una Copa del Mundo que marca su estreno absoluto en este tipo de competencias.

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Locura por el Mundial 2026: cuánto cuestan las entradas para ver la Selección argentina contra Egipto

Es la campeona defensora, es un cruce inédito y es la última Copa del Mundo con Lionel Messi: los argumentos para que la pasión nacional viaje hacia los EEUU a ver a la Selección argentina son muchos. Pero desde el primer día se conocían los altos costos de poder presenciar en vivo el Mundial 2026 y eso se ratifica con el precio de las entradas para ver al equipo de Lionel Scaloni contra Egipto, en los octavos de final.

Según pudo conocer Ámbito, y más allá de los paquetes que ofrecen agencias de viaje, las reventas para poder ver a la Selección argentina el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta parten desde los u$s2.100 en categoría 3, mientras que las entradas para la categoría 1 rondan entre los u$s3.000 y u$s3.200, según el bloque de la tribuna a la que se acceda. La particularidad es que muchas opciones de compra de los ingresos son en paquetes de entre 8 y 10 personas.

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Así juega Egipto, el próximo rival de la Selección argentina en los octavos del Mundial 2026

Emam Ashour, delantero de Egipto, convirtió el 1 a 0 frente a Australia.

Emam Ashour, delantero de Egipto, convirtió el 1 a 0 frente a Australia.

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que, en los papeles, la tiene como favorita, aunque el conjunto africano llega fortalecido tras conseguir la primera victoria de eliminación directa de su historia en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Hossam Hassan construyeron su clasificación sobre una identidad táctica definida y un equipo que sabe competir.

El conjunto egipcio accedió a esta instancia luego de igualar 1-1 ante Australia y quedarse con la serie por 4-2 en los penales, un resultado que le permitió firmar una página histórica para su fútbol. Ahora tendrá por delante el desafío más importante del torneo: intentar eliminar a la vigente campeona del mundo.

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Egipto se muestra confiado en la previa ante Argentina y minimiza la presencia de Lionel Messi: "Tenemos a Salah"

El cuerpo técnico de Egipto se mostró confiado en la antesala del cruce ante la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026, y dejó en claro que no existe temor por la presencia de Lionel Messi, al tiempo que destacaron el liderazgo de su figura, Mohamed Salah.

En la previa del encuentro, Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico dirigido por su hermano Hossam Hassan, fue categórico al referirse al desafío que representa enfrentar al capitán argentino y remarcó que el equipo está enfocado en su propio funcionamiento.

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Las tres dudas de Lionel Scaloni para el partido ante Egipto por los octavos de final

La Selección argentina permanece concentrada en Miami, donde el entrenador Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles físicos y tácticos del equipo luego del exigente triunfo por 3-2 en tiempo suplementario ante Cabo Verde, mientras define tres dudas clave de cara al cruce con Egipto por los octavos del Mundial 2026.

El desgaste de los 120 minutos disputados obligó al cuerpo técnico a extremar cuidados y esperar la evolución de varios futbolistas hasta las horas previas al encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde se jugará el pase a los cuartos de final.

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