Los bonos en dólares y los ADRs abren en verde en Wall Street mientras se prorroga el alto al fuego + Seguir en









Los activos argentinos abren al alza en la bolsa de Nueva York luego de que el presidente Donald Trump extendiera la tregua con Irán.

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street.

Las acciones y los bonos argentinos operan en alza este miércoles 22 de abril. Mientras que los futuros de las bolsas estadounidenses avanzaban después de que el presidente Donald Trump anunciara que prorrogaría indefinidamente el alto el fuego con Irán, lo que alentaba cierto optimismo, aunque, con el estrecho de Ormuz aún cerrado, los precios del petróleo se mantenían cerca de los 100 dólares.

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El anuncio de Trump pareció ser unilateral, y no quedó claro de inmediato si Irán, o Israel, aliado de Estados Unidos, aceptarían prorrogar el alto el fuego, que comenzó hace dos semanas.

Los mercados se tomaron con calma los últimos acontecimientos, mientras los inversores sopesaban la prórroga sin que hubiera aún señales de reanudación de las conversaciones. Irán había rechazado una segunda ronda de negociaciones antes del anuncio de Trump. Los futuros del S&P subían un 0,4%, mientras que los del Nasdaq ganaban un 0,5%. Los futuros europeos bajaban un 0,3%, lo que apunta a una apertura moderada.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 0,7% tras alcanzar el martes su máximo en siete semanas. El Nikkei de Japón, el KOSPI de Corea del Sur y las bolsas de Taiwán alcanzaban máximos históricos, gracias a las renovadas apuestas por la inteligencia artificial.

Noticia en desarrollo.-