Carlos Melconian cuestionó el plan económico de Javier Milei: "Si termina con 40% de inflación, es un fracaso"

El economista advirtió sobre desequilibrios entre actividad e inflación, alertó por la caída del poder adquisitivo y sostuvo que los sectores más golpeados son comercio, industria y construcción.

El economista Carlos Melconian volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno y lanzó una dura crítica sobre el objetivo inflacionario de la gestión de Javier Milei. “ Si Milei termina su mandato con un 40% de inflación, es un fracaso ”, afirmó durante una entrevista televisiva.

El ex presidente del Banco de la Nación sostuvo que el actual programa económico enfrenta limitaciones crecientes y remarcó que la desaceleración de precios no puede analizarse aislada del nivel de actividad.

“Hoy el modelo económico del Gobierno tiene un problema. Porque busca un nivel de inflación imposible con un nivel de actividad promedio generalizado que está estrangulado”, señaló en diálogo con TN.

Para Melconian, el desempeño económico actual muestra desequilibrios entre distintas variables y la caída de la inflación no alcanza para consolidar una mejora sostenible. “Para entender el proceso inflacionario es importante el nivel de actividad. Si vemos el actual, debería ser más generoso”, sostuvo. Para explicar su visión, apeló a una comparación: “Es como el hombre que va al gimnasio y hace más piernas que torso, y viceversa: siempre queda desbalanceado”.

Consultado sobre cuál sería un resultado positivo para el oficialismo, consideró: “ Si yo soy del Gobierno y me dicen que terminamos con 15% de inflación anual, firmo”.

El impacto desigual en las regiones

El economista también puso el foco en las diferencias territoriales del actual esquema económico y sostuvo que el modelo genera ganadores y perdedores. En ese sentido, afirmó que para entender la situación argentina hay que mirar “más allá de la avenida General Paz” y señaló que la provincia de Buenos Aires aparece entre las zonas más afectadas.

“La provincia de Buenos Aires, en términos de cómo se está manejando la economía, es una región damnificada”, expresó. Aclaró además que no atribuye esa situación a una intencionalidad política contra el gobernador Axel Kicillof, sino al funcionamiento general del sistema.

Carlos melconian copy.jpg El economista también puso el foco en las diferencias territoriales

“No es por Axel Kicillof, sino por el sistema, mal denominado por el Gobierno como dual o de dos velocidades. Yo más bien lo llamo fragmentado o, en realidad, asimétrico”, sostuvo.

Según Melconian, los sectores más perjudicados son comercio, industria y construcción, actividades con fuerte peso en el conurbano bonaerense. “Por lejos, el Conurbano bonaerense es el sector más perjudicado”, remarcó.

Salarios y poder adquisitivo

En otro tramo de la entrevista, el economista se refirió a la evolución de los ingresos y advirtió que la recuperación del salario real demandará tiempo. “El poder adquisitivo está golpeado y va a costar mucho recuperarlo”, afirmó, aunque aclaró que ese deterioro no comenzó con la actual administración. “Esto es algo que viene de gestiones anteriores a la actual”, agregó.

También rechazó la idea de que una expansión monetaria permita recomponer ingresos de manera sostenible. “Inyectando plata nunca recuperás el salario. Eso es paliativo. Solo la productividad y el paso del tiempo lo pueden mejorar”, sostuvo.

Melconian también cuestionó uno de los principales discursos del oficialismo al asegurar que “Milei jamás combatió la casta: convive con ella”. A su entender, la verdadera “casta” no está exclusivamente en la política, sino también en otros sectores de poder. “La verdadera casta es la Justicia y los sindicatos”, afirmó.

En cuanto al escenario político, dejó abierta la posibilidad de competir en futuras elecciones. “Si se da, puedo ser candidato a Presidente, pero me imagino que va a haber muchos candidatos”, señaló.

Finalmente, el economista puso en duda la identidad liberal del actual Gobierno y cuestionó la falta de centralidad de áreas públicas clave. “Este es un Gobierno donde las palabras educación, salud e infraestructura no existen”, sostuvo. Y concluyó: “Yo soy liberal en serio, pero de ninguna manera pienso que a esos sectores lo va a arreglar el sector privado: eso no va a pasar”.